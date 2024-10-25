台積電24日股價收1060元。（彭博資料照）

1.台股週四（24日）在台積電（2330）開盤上漲10元，以1070元開出，指數開盤漲111.88點，以23446.64點開出，不過，在金融與傳產股普遍走弱下，指數紅翻黑，午盤過後，隨著台積電在賣單釋出，股價回到平盤，指數跌幅擴大，終場指數跌142.24點，收23192.52點，成交量3657億元。

2.《彭博》報導，台積電（2330）本月發現供應給某客戶的一顆晶片最終卻出現在中國華為的產品，10月中旬已暫停向該客戶發貨，同時通知美國與台灣政府，展開進一步調查。對於是否影響台灣在民主供應鏈的角色？行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，台灣會持續與國際合作，確保國際供應鏈的安全與韌性。

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3.半導體業界人士爆料，美國對中國半導體擴大管制，台積電對中國客戶上門投產，大多事先收取全額晶圓代工預付款，若有違反規定就沒收，這次被傳出疑似華為「白手套」是中國一家設計公司，被台積電（2330）發現異樣後，立即通知美國商務部，對方全額預付款達數億美元（約上百億新台幣）也恐被台積電沒收，自食冒險的苦果。

4.外資週四（24日）賣超台股66.85億元，不過，卻大買機票，華航與長榮航大買逾5.4萬張，居買超前2大，受外資大買下，股價雙雙飆高。

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