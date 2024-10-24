加速浮式風電推進 EDF與成大簽產學MOU

法國電力再生能源（EDF）23日與成功大學工學院簽署產學合作備忘錄 （MOU）。（成大提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕法國電力再生能源（EDF）昨（23日）與成功大學工學院簽署產學合作備忘錄 （MOU），深化雙邊在離岸風電領域的技術研發，以期加速推動台灣發展浮動式離岸風電。

EDF表示，本次MOU奠基於EDF與成大水利及海洋工程學系教授楊瑞源團隊2023年開啟的第一階段研究，該研究在評估台灣海峽極端海氣象條件對於浮動式風機的影響。

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EDF續說，延續第一階段研究成果，研發團隊今年擴大第二階段研究，與船舶暨海洋產業研發中心合作，研析台灣海峽上浮動式風機的颱風極端生存分析、生命週期疲勞分析及意外斷纜評估。

EDF表示，該計畫獲得國科會產學合作計畫獎助，研發成果可提供適用於台灣海域的浮動式離岸風場的繫纜與動態電纜設計。

EDF台灣市場總經理張明侖表示，本次與成大工學院和船舶暨海洋研究中心的產學合作成果，可作為旗下浮動式風場「蔚藍海苗栗風場」的工程設計依據。

成大國際長謝孫源表示，工學院與EDF的合作，讓成大培養應對能源挑戰的未來工程師與創新者。

本次簽約儀式在成大工學院舉行，也邀請法國在台協會在校園辦理「台法科研合作經費補助與申請指南」研討會，加深雙方對台法科研合作模式與雙邊資源的認識。

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