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父送小五女兒逾8萬精品包「教經濟學」 妻阻反挨罵：想讓她窮苦？

2024/10/24 13:03

韓國一名爸爸買了上萬元精品包要送女兒，認為讓女兒從小接觸奢侈品，長大後就會成為「會賺錢的人」。（示意圖，路透）韓國一名爸爸買了上萬元精品包要送女兒，認為讓女兒從小接觸奢侈品，長大後就會成為「會賺錢的人」。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少父母希望孩子的價值觀該從小培養，但怎麼培養才是正確的呢？韓國一名爸爸買了上萬元精品包要送女兒，認為讓女兒從小接觸奢侈品，長大後就會成為「會賺錢的人」，不過媽媽則認為給孩子奢侈品沒有意義，夫妻因價值觀之爭僵持不下。

根據《韓國經濟日報》報導，一名媽媽在社群平台上發文問大家，表示丈夫買了一個價值超過4百萬韓元（約新台幣8.6萬元）的名牌包要送給小學五年級的女兒，媽媽立刻阻止，認為給小孩子奢侈品沒有意義，試圖說服丈夫把包包轉賣或送給親戚，兩人的觀念差異很大。

不少網友認同妻子的看法，認為「孩子很容易成為犯罪目標」、「這就像把自己的虛榮心投射到小孩子身上」。（示意圖，美聯社）不少網友認同妻子的看法，認為「孩子很容易成為犯罪目標」、「這就像把自己的虛榮心投射到小孩子身上」。（示意圖，美聯社）

丈夫認為，送女兒名牌包，是提前讓她學習「經濟學」，讓女兒喜歡昂貴的東西沒有不好，這樣她才會懂其中的價值，長大後就會成為會賺錢的人，並反問妻子難道想讓女兒生活在窮苦中嗎？認為妻子不了解這個世界是如何運作的。

不少網友認同妻子的看法，認為「孩子很容易成為犯罪目標」、「這就像把自己的虛榮心投射到小孩子身上」，其他網友也表示，想讓孩子了解經濟，可以給他們買股票、和他們一起學習，或是用有趣的方式講解經濟故事給他們聽。

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