技術不輸台積電？三星對晶圓代工業務信心十足 高層揭原因

三星電子對晶圓代工業務充滿信心。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管三星電子的晶圓代工業務，面臨市場上的挑戰，但三星電子晶圓代工業務部副總裁 Jeong Gi tae對公司的發展仍深具信心，他週三（23日）在首爾半導體產學研交流研討會上直言，並不認為三星電子的技術不及台積電，原因是三星內部的協同合作效益。

韓媒《Business Koora》 報導，Jeong Gi tae強調了三星內部的協同合作效益，特別是在製程和設計的最佳化方面。他說：「三星電子在最佳化製程和設計階段有協同合作效益」，指出設備解決方案 （DS） 部門，負責監督三星的半導體業務，由記憶體業務部門、晶圓代工業務，以及系統 LSI 業務部門通力合作，這個結構可在設計和製造過程，達到協同合作作用。

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Jeong Gi tae表示，當一家公司面臨競爭時，規模很重要，當把三星電子的記憶體、晶圓代工和系統 LSI 結合起來時，「我們與其他公司相比規模更大，沒有一家公司是我們在技術上無法戰勝的。」

儘管Jeong Gi tae信心十足，不過三星電子的晶圓代工業務，最近面臨重大挑戰。市場研究公司 TrendForce 的數據顯示，在2024年第2季，台積電在全球晶圓代工的市占率高達 62.3%，三星電子只有11.5%。

根據估計，三星電子在2024年第3季時，包括晶圓代工和系統LSI等非記憶體部門，虧損超過1兆韓元，而為了調整產能利用率，三星電子已將美國德州泰勒市（Tyler）的先進代工晶圓廠量產時間，延後到 2026 年。

Jeong Gi tae強調，三星電子正透過技術準備來應對這些挑戰，包含矽電容器（Silicon Capacitor）和3.5D先進封裝等，來實現這一目標。

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