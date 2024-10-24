晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

技術不輸台積電？三星對晶圓代工業務信心十足 高層揭原因

2024/10/24 12:04

三星電子對晶圓代工業務充滿信心。（法新社）三星電子對晶圓代工業務充滿信心。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管三星電子的晶圓代工業務，面臨市場上的挑戰，但三星電子晶圓代工業務部副總裁 Jeong Gi tae對公司的發展仍深具信心，他週三（23日）在首爾半導體產學研交流研討會上直言，並不認為三星電子的技術不及台積電，原因是三星內部的協同合作效益。

韓媒《Business Koora》 報導，Jeong Gi tae強調了三星內部的協同合作效益，特別是在製程和設計的最佳化方面。他說：「三星電子在最佳化製程和設計階段有協同合作效益」，指出設備解決方案 （DS） 部門，負責監督三星的半導體業務，由記憶體業務部門、晶圓代工業務，以及系統 LSI 業務部門通力合作，這個結構可在設計和製造過程，達到協同合作作用。

Jeong Gi tae表示，當一家公司面臨競爭時，規模很重要，當把三星電子的記憶體、晶圓代工和系統 LSI 結合起來時，「我們與其他公司相比規模更大，沒有一家公司是我們在技術上無法戰勝的。」

儘管Jeong Gi tae信心十足，不過三星電子的晶圓代工業務，最近面臨重大挑戰。市場研究公司 TrendForce 的數據顯示，在2024年第2季，台積電在全球晶圓代工的市占率高達 62.3%，三星電子只有11.5%。

根據估計，三星電子在2024年第3季時，包括晶圓代工和系統LSI等非記憶體部門，虧損超過1兆韓元，而為了調整產能利用率，三星電子已將美國德州泰勒市（Tyler）的先進代工晶圓廠量產時間，延後到 2026 年。

Jeong Gi tae強調，三星電子正透過技術準備來應對這些挑戰，包含矽電容器（Silicon Capacitor）和3.5D先進封裝等，來實現這一目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財