政院今將拍板 復康巴士免貨物稅延5年、非電動公車不再延長

行政院會今拍板「貨物稅條例」第12條修正草案，購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間再延長5年，自2025年1月1日至2029年12月31日為止。（資料照，桃市府社會局提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕我國將於2025年邁入超高齡社會，行政院會今天將拍板「貨物稅條例」第12條修正草案，購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間再延長5年，自2025年1月1日至2029年12月31日為止。

現行復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅，但優惠期限年底截止。財政部參據衛福部及交通部意見，提出貨物稅條例第12條修正草案，草案延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間5年，自2025年1月1日至2029年12月31日，期盼能鼓勵民間單位捐贈及營運單位購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛，照顧身心障礙者、行動不便人士行的需求。

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此外，購買非電動公共汽車免徵貨物稅的實施期間則不再延長，電動公共汽車可另適用「貨物稅條例」第12條之3免徵貨物稅。

環境部今天也將在行政院會報告「全台垃圾處理和SRF全面體檢、加嚴標準」。根據環境部統計，台灣目前仍有48場裸露堆置垃圾掩埋場、約73.2萬噸，預計透過導入AI治理手段，管考地方執行進度，同時補助地方辦理裸露垃圾妥善覆土，以及及強化掩埋場防災監控設施等措施，期盼3年內達成裸露垃圾妥善處理。

衛福部則在行政院會報告「食安心－卓越深耕管理計畫」，將運用AI科技精進食安的管理政策，包含運用AI技術以強化台灣食安事件的風險管理預警、智慧監測國際警訊及輸入食品源頭管理，以及智慧食品廣告管理系統等各項機制，完善食品安全防護網。

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