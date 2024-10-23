鴻海宣布成立沙國合資企業 鎖定電動車充電樁市場

鴻海旗下鴻騰精密科技攜手沙烏地阿拉伯歷史悠久且具有影響力的家族企業Saleh Suleiman Alrajhi & Sons ，共同成立合資企業。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今晚指出，旗下鴻騰精密科技攜手沙烏地阿拉伯歷史悠久且具有影響力的家族企業Saleh Suleiman Alrajhi & Sons ，共同成立合資企業，目標生產在地製造的電動車（EV）充電站，協助該國進一步鞏固可再生能源、創新技術領域的市場地位。

鴻海表示，雙方的合作夥伴關係獲得沙國能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼·阿勒沙特王子（H.E. Prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud）、工業和礦產資源部長班達爾·阿爾霍拉耶夫（H.E. Bandar Alkhorayef）以及政府部長哈馬德·阿爾謝赫（H.E. DR. Hamad Al AlSheik）的支持，反映出當地政府的高度重視。

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鴻海觀察，Alrajhi旗下子公司Next Charger 擁有豐富的沙國充電樁產業經驗，同時也與歐洲主要品牌廠以及經銷商長期合作，都將成為合資企業營運提供資源，加速產品取得驗證、進入市場的時間；而鴻騰精密則能提供全面性的充電解決方案，發揮電源模組設計與製造實力，此外，雙方合作不僅限於技術層面，同時著重培養當地人才。

鴻海回顧鴻騰精密已達多項重要里程碑，包括充電樁通過沙國標準、計量與品質組織（SASO）的認證。合資企業後續會依據市場需求、考量當地日照強烈的天氣型態，打造客製化充電樁，現已初步展開紫外線測試，以確保耐用性。

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