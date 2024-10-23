晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

半導體設備出貨旺 9月機械器具貢獻批發業近半營收

2024/10/23 21:48

機械器具批發業在半導體設備擴大投資激勵下，營收創歷史新高，貢獻批發業近半的營收表現。（示意圖，資料照）機械器具批發業在半導體設備擴大投資激勵下，營收創歷史新高，貢獻批發業近半的營收表現。（示意圖，資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布9月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中機械器具業在半導體設備擴大投資激勵下，營收創歷史新高，貢獻批發業近半的營收表現。

9月批發業營業額為1兆1293億元，年增4.7%，其中，機械器具業在半導體廠對先進製程與高階封測產能擴大投資下，激勵電子零組件與半導體設備出貨動能，營收創新高，年增8.3%連9紅，光是機械器具業就支撐批發業近半營收，另化學材料批發業年增7.6%。

前3季批發業營收9兆5815億元，年增9.5%，前3季營收僅次於2022年同期。統計處副處長黃偉傑表示，批發業全年營收有望翻紅，批發業第3季營收3兆3398億元，季年增8.8%，只要第4季營收超過3.2兆元，也就是較去年同期成長1.5%，就有望拚出歷史新高紀錄。

統計處預估，10月批發業營收落在1兆939億元至1兆259億元，年增2.8%至5.8%。

9月零售業營收4018億元，年增3.2%，前3季營收3兆5688億元，創歷年同期新高，年增3%；9月餐飲業營收846億元，年增4.1%，前3季營收7741億元，創歷年同期新高，年增3.6%。

前3季零售業與餐飲業皆是同寫歷年同期新高，黃偉傑表示，預期10月百貨週年慶，加上年末佳節聚餐送禮的消費旺季到來，預期第4季表現不俗，全年零售業、餐飲業營業額可望創歷史新高。

統計處預估，10月零售業營收年增率落在1.7%至4.7%；10月餐飲業營收年增率落在0.4%至3.4％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財