半導體設備出貨旺 9月機械器具貢獻批發業近半營收

機械器具批發業在半導體設備擴大投資激勵下，營收創歷史新高，貢獻批發業近半的營收表現。（示意圖，資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布9月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中機械器具業在半導體設備擴大投資激勵下，營收創歷史新高，貢獻批發業近半的營收表現。

9月批發業營業額為1兆1293億元，年增4.7%，其中，機械器具業在半導體廠對先進製程與高階封測產能擴大投資下，激勵電子零組件與半導體設備出貨動能，營收創新高，年增8.3%連9紅，光是機械器具業就支撐批發業近半營收，另化學材料批發業年增7.6%。

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前3季批發業營收9兆5815億元，年增9.5%，前3季營收僅次於2022年同期。統計處副處長黃偉傑表示，批發業全年營收有望翻紅，批發業第3季營收3兆3398億元，季年增8.8%，只要第4季營收超過3.2兆元，也就是較去年同期成長1.5%，就有望拚出歷史新高紀錄。

統計處預估，10月批發業營收落在1兆939億元至1兆259億元，年增2.8%至5.8%。

9月零售業營收4018億元，年增3.2%，前3季營收3兆5688億元，創歷年同期新高，年增3%；9月餐飲業營收846億元，年增4.1%，前3季營收7741億元，創歷年同期新高，年增3.6%。

前3季零售業與餐飲業皆是同寫歷年同期新高，黃偉傑表示，預期10月百貨週年慶，加上年末佳節聚餐送禮的消費旺季到來，預期第4季表現不俗，全年零售業、餐飲業營業額可望創歷史新高。

統計處預估，10月零售業營收年增率落在1.7%至4.7%；10月餐飲業營收年增率落在0.4%至3.4％。

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