新聞幕後》台積電美國廠新人事 凸顯兩層意義

莊瑞萍曾掌先進製程，留美又待過英特爾。（台積電官網）

王英郎完成階段任務，有望加入接班梯隊。（台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今天公告美國亞利桑那廠（TSMC Arizona）執行長由副總經理莊瑞萍接棒王英郎，10月1日起生效；這項新人事令至少凸顯兩層意義，一是川普關稅促使台積電加碼投資美國，台積電加速推進美國廠先進製程量產腳步，重要性超越在其他國家布局，莊瑞萍為台積電先進製程戰將，留美又待過英特爾，接棒美國廠執行長應能挑起新階段重任，二是王英郎完成階段性任務，回來台灣續擔任營運主管，代表他將有機會競逐新一代接班梯隊行列，今年底可能往資深副總職位邁進。

台積電因應全球布局，前年4月派任晶圓廠營運副總王英郎擔任美國亞歷桑納廠執行長，日本熊本廠（JASM）由晶圓廠營運副總廖永豪任執行長，兩個生產經驗豐富的主將分別鎮守美國、日本，莊瑞萍暫負責德國廠（ESMC），去年8月德國廠動土時，他也跟隨董事長魏哲家現身會場。

隨著地緣政治的變化，尤其今年川普重返白宮推動關稅大戰，高喊美國生產製造大行其道，促使台積電加碼投資美國千億美元，從三座晶圓廠增加到計畫建六座廠、二座先進封裝廠及一座研發中心，美國生產製造成本相當高，但為了配合美國政策與客戶需求，台積電正加速推進美國先進製程量產規模，重要性超越在其他國家布局。德國廠、熊本二廠相較進展較緩下來。

隨著美國一廠克服建廠、裝機、試產等挑戰，並邁向量產，台積電美國廠展開高層主管調整，繼去年董總之後，今年8月1日起，高階主管吳怡璜率先回台接掌品質暨可靠性組織，在台灣長期掌管12吋廠的黃光高手滕立功換接掌美國亞歷桑那廠、中科15B廠長蘇斌嘉也派任美國亞歷桑那廠歷練，今再宣布莊瑞萍10月起接任執行長，形成台積電接下來擴大美國量產規模的「鐵三角」，將是新階段挑戰。

莊瑞萍接棒王英郎，能否承擔美國廠重任？相較王英郎為本土博士，待人處事有其過人之處，莊瑞萍其實也有其優勢，他雖較王英郎年長一點，但也屬台積電長期培養的戰將之一，他於1997年進入台積電從副理做起，一路升任到南科十八A廠資深廠長，帶領團隊達成N5（5奈米）大規模量產的關鍵里程碑，累積豐富的生產製造經驗，業界評價他處事能幹、阿莎力，為人機靈、幽默等，講起冷笑話功力直追魏哲家，尤其他留美，具備美國史丹佛大學材料科學與工程學系及工程經濟系雙碩士學位，也曾在英特爾等公司工作過，英文能力好，業界認為他應能挑起重任，為職涯有獨當一面機會全力以赴。

台積電配合美國時間於今天公告，副總經理王英郎在TSMC Arizona的階段性任務已經完成，將自10月1日起回任，繼續擔任營運主管。TSMC Arizona將由副總經理莊瑞萍擔任執行長，ESMC則由Christian Koitzsch繼續擔任主管。

去年底，王英郎就被傳出將回歸台灣，但美國廠進入量產的非常時期，加上外在環境的變化，他繼續任美國廠執行長，但他常被目睹出現在台灣一些重要場合，例如黃仁勳日前快閃台灣，與台積電經營團隊餐敘，他也是其中的成員；業界認為，他應該很想早日回台，如今如願以償，隨著前資深副總林錦坤、羅唯仁退休後，他與另一位營運副總張宗生可望在今年底調升為資深副總，這代表台積電新一代接班梯隊更進一步明朗化。

