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9月工業生產連7紅 積體電路指數創新高

2024/10/23 19:59

經濟部統計處今公布9月工業生產統計，製造業生產指數99.4，年增12.11%，寫連7紅。（統計處提供）經濟部統計處今公布9月工業生產統計，製造業生產指數99.4，年增12.11%，寫連7紅。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布9月工業生產統計，工業生產指數99.51，年增11.22%，製造業生產指數99.4，年增12.11%，兩指數同寫連7紅。其中，積體電路業指數創歷史新高，並寫連9紅。

第3季製造業生產指數98.99，年增13%；前3季製造業生產指數92.97，年增11.34%。

資訊電子產業方面，電子零組件業指數年增19.03%，連9紅，是製造業生產成長的主力，其中積體電路業指數118.16，創歷史新高，年增23.77%，主因12吋晶圓代工、主機板在AI與高效運算激勵下持續成長。

電腦電子產品及光學製品業年增32.41%，連15紅，因手機鏡頭訂單增加，加上半導體產業投資動能續增，帶動伺服器、行動裝置鏡頭、通訊傳播設備、半導體檢測設備及零組件等增加。

傳產方面，基本金屬業年減0.39%、化學材料及肥料業年減2.34%；汽車及其零件業年減 15.28%；機械設備業則受惠半導體生產用設備增產，年增1.08%，連6紅。

統計處預估，10月製造業生產指數落在91.5至102.75，年增7.4%至年增11.8%。

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