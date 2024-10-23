提升天災通訊韌性 數發部赴台東視察衛星應用

數發部赴台東，與台東縣消防局就災防應變的通訊應用進行交流。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台東報導〕為避免天災時通訊中斷，數位發展部近年積極推動衛星通訊，數發部林宜敬次長今天率隊到台東，視察台東縣災害應變中心衛星通訊應用情況，並與台東縣消防局就災防應變的通訊應用進行交流，共同強化台灣通訊韌性，目前台東縣消防局有2個移動式、12個固定式的衛星接收設備。

數發部表示，當重大天災等緊急狀況發生時，平時所使用的市內電話、行動電話及上網服務都可能中斷受損，緊急通訊手段已成救災關鍵。而花東地區長期受地震與颱風影響，建立更多元的緊急通訊方案是救災整備的重點工作之一。

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數發部指出，0403花蓮大地震，數發部為協助救災單位建立緊急通訊，曾出動應變網路行動車及低軌道衛星設備前往災區，並在救災單位應變通訊量能足夠下，開放部分網路資源供災民使用；山陀兒颱風時期，數發部除積極整備衛星通訊設備外，也應高雄、屏東及花蓮縣政府請求，緊急調用6套衛星通訊設備供其指揮體系使用。

數發部林宜敬說，無論是花蓮地震、山陀兒颱風，對於第一線辛苦的救災人員來說，若能在艱困的環境中維持通訊，將對救災有極大幫助，數發部透過導入新興的衛星通訊技術，確保救災單位在緊急狀況下，還可以維持基本的通訊功能，讓指揮調度維持運作。

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