低軌衛星在台開通艱辛 林宜敬：一直有「不友善勢力」干擾

數發部次長林宜敬（左1）今天率隊到台東，視察台東縣災害應變中心的衛星通訊應用情況，圖中白色方形設備即為低軌衛星終端設備。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台東報導〕低軌衛星在俄烏戰爭中展現戰略價值，我國也正與國際大廠OneWeb合作，在台灣建置終端設備，接收OneWeb的低軌衛星訊號，目前訊號已涵蓋台灣大部分地區。不過，由於OneWeb在泰國地面站的啟用時程延宕，目前台灣每小時仍有約20分鐘無法通訊，據了解原因和中方的阻撓有關。數發部次長林宜敬今天也證實，一直有「不友善勢力」干擾我國通訊韌性的建置。

數發部去年起推動為期2年的非同步衛星驗證計畫，以概念驗證（PoC）的方式，在國內外設置低軌衛星為主、中軌衛星為輔的衛星設備，預計在今年底前，布建國內外770個終端設備站點。其中低軌衛星的合作業者為OneWeb，中軌衛星則是SES，兩者都在今年上半年開通全台訊號。

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衛星系統若要如常運作，天空中的衛星、終端設備、地面接收站等，3者缺一不可，其中終端設備由數發部在國內外建置770個站點，而地面接收站方面，OneWeb覆蓋台灣的訊號是仰賴日本、泰國和關島的地面接收站。

由於OneWeb在泰國的地面站遲遲未啟用，儘管訊號已覆蓋台灣大部分地區，目前每小時仍有約20分鐘無法使用低軌衛星通訊。不過，數發部今天宣布好消息，在解決先前的一些狀況後，OneWeb即將開通泰國地面站，年底前，將可提供台灣24小時的訊號涵蓋。

林宜敬今天率隊視察台東縣災害應變中心的衛星通訊應用情況，他致詞時表示，透過導入新興衛星通訊技術，確保救災單位在緊急狀況下，還可以維持基本的通訊功能，讓指揮調度維持運作；這中間歷經很多辛苦的過程，一直有「不友善勢力」干擾我國通訊韌性的建置，幸好有各方協助，期許這些通訊技術未來能成為第一線救災單位的後盾。

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