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9月5大銀行新增房貸不降反增 再破千億

2024/10/23 18:12

中央銀行今日公布台銀等5大銀行9月新承作房貸不降反增，再度衝上千億元大關。（資料照）中央銀行今日公布台銀等5大銀行9月新承作房貸不降反增，再度衝上千億元大關。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布台銀等5大銀行9月新承作房貸不降反增，再度衝上千億元大關，房貸利率也下滑，央行官員說明，主要是銀行加速處理先前堆積的首購、新青安申請案件，從近期房市成交量以及價格走勢來看，在政府打炒房諸多措施下，確實房市不若上半年熱絡。

央行每個月公布的台銀、合庫銀、一銀、華銀以及彰銀等5大銀行新承作房貸與金額向來被視為房市風向球。

根據央行最新統計，9月5大銀行新增房貸又暴增至1110.46億元，較8月增加143.05億元，難道政府打炒房失效?央行官員表示，針對銀行說法，剛好有整批分戶落點在9月，加上之前有些堆積案件，像是新青安、首購等有做加速處理，以至於9月新承作房貸金額上升，央行會持續觀察是否為短暫現象。

至於9月5大銀行新承作房貸利率也小降0.004個百分點至2.19％，也與利率較低的首購、自住案件增加有關，且先前堆積案子利率也較低，因此，造成利率下滑，但是若從移動平均來看，趨勢還是往上。

由於央行8月找國銀咖啡祭出總量管制措施，9月再升準1碼，並搭配第7波房市信用管制，央行官員說，不止個別銀行，而是銀行普遍都有往上調整利率作法，大概會在10月陸續反映。

央行官員表示，房市不像股市，在政策推出後第一時間就會做出反應，需要時間發酵。以目前數據來看，房市成交量參考六都買賣移轉棟數，有往下修正；至於房價漲幅，據信義房屋資料，9月大台北地區房價指數180.08，月增幅0.08%，較7月2.3%、8月1.16%，也有逐步縮減情況。整體來看，房市無論量、價確實都不像上半年熱絡。

根據央行統計，9月新青安在5大銀行新承作房貸佔比降至34.37%、為去年8月新青安上路之後最低。另，自住比例由8月78%上揚至9月的82%。

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