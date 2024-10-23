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搶攻年底旅遊商機 中國信託Agoda聯名卡限時加碼回饋

2024/10/23 17:56

中國信託銀行2023年與國際數位旅遊平臺Agoda合作發行中國信託Agoda聯名卡。（業者提供）中國信託銀行2023年與國際數位旅遊平臺Agoda合作發行中國信託Agoda聯名卡。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕在一片信用卡「砍回饋」風潮中，中信銀鎖定年底旅遊旺季，並搶攻旅展商機，針對2023年推出的Agoda聯名卡，宣布提供限時加碼回饋，在近期部份信用卡紛紛調降優惠之際，有意規劃旅遊行程的民眾可多加利用。

根據中國信託銀行統計，國人出遊方式以自由行為主的比例已超過7成，更多旅客傾向安排個性化體驗與靈活的旅遊方案，因此在2023年與國際數位旅遊平臺Agoda合作發行「中國信託Agoda聯名卡」，提供Agoda全球450萬間飯店和渡假村優惠，再串聯Booking Holdings集團資源，讓持卡人獲得更多訂房選擇。

中信銀指出，今年12月31日前，使用「中國信託Agoda聯名卡」於Booking.com、KKday、Klook等3大旅遊平臺訂房、預定旅遊體驗行程及票券，均有折扣及點數回饋；於Booking.com中信指定卡專屬網頁訂房且入住，可獲税前房價最高10%旅遊點數優惠，11月10日前限時享全球訂房最高旅遊點數回饋12%。

因應民眾自助行程及旅遊票券需求，今年12月31日前，透過KKday平臺預定團體旅遊或郵輪行程，最高可獲新臺幣2000元折扣，預定臺灣、日本、韓國、泰國旅遊商品，可折扣新臺幣500元，全站部分商品更享最高9折優惠；透過Klook平臺，全球鐵路、租車、機場接送、包車最高享75折優惠。

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