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啟弘生技竹北新廠啟用 台灣首家GMP等級病毒載體量產廠

2024/10/23 17:54

啟弘生技竹北廠今日開幕，為台灣細胞與基因治療產業邁向全球商業化的重要里程碑。圖左二為啟弘董事長阮大同、左三為經濟部長郭智輝。（記者陳永吉攝）啟弘生技竹北廠今日開幕，為台灣細胞與基因治療產業邁向全球商業化的重要里程碑。圖左二為啟弘董事長阮大同、左三為經濟部長郭智輝。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃啟弘生技（6939）竹北新廠今日（10/23）正式開幕，為台灣首家GMP等級病毒載體量產廠，為台灣細胞與基因治療產業邁向全球商業化的重要里程碑。

啟弘生技由經濟部所屬的生物技術開發中心衍生而來，前身為生技藥品檢驗中心，為協助台灣生技產業研發與製造，特別在多年前成立台灣唯一的生物藥品安全性檢驗實驗室，並取得TFDA及OECD的GLP實驗室認證。

2019年啟弘進一步跨足病毒載體的CDMO（委託開發暨製造服務）業務，先後於汐止設立先導工廠。2023年啟弘生技與日本帝人集團及Mediridge結成再生醫療供應鏈策略夥伴，聯手開發日本市場，啟弘並於日本千葉縣設置製程開發實驗室，以就近服務日本客戶。

啟弘董事長阮大同表示，啟弘的競爭優勢是可提供一站式服務，藥品開發公司只要帶一張紙來，告訴啟弘病毒載體要如何設計，啟弘就能提供從藥理、動物試驗、毒理測試、臨床前樣品分析等，到把產品做出來，這是別的製造廠所沒有的。

阮大同指出，今年啟弘CDMO製造業務約佔營收55%，其餘為檢測事業，明年若新廠啟動，製造事業比重將超過6成，未來目標是製造事業佔營收比重8-9成。

啟弘新廠目前已投資8億元，面積1000坪以上，廠區第二區域兩年後還要投資2-3億元，若產能滿載，最大產值一年可達20-30億元。

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