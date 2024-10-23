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危邦不入 全球投資人搶進排除中國新興市場基金

2024/10/23 18:00

儘管近期中國股市大漲，但因對北京與西方國家之間緊張局勢升高的疑慮，全球投資人仍在湧進排除中國的新興市場股票基金。（路透資料照）儘管近期中國股市大漲，但因對北京與西方國家之間緊張局勢升高的疑慮，全球投資人仍在湧進排除中國的新興市場股票基金。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，儘管近期中國股市因政府推出一系列刺激措施而大漲，但因對北京與西方國家之間緊張局勢升高的疑慮，全球投資人仍在搶進排除中國的新興市場股票基金。

投資公司受訪指出，越來越多客戶認為，中國的經濟規模太大或風險太高，無法與印度等其他開發中經濟體一起管理，導致新興市場的投資出現數十年來最大的變化。

晨星公司的數據顯示，富蘭克林坦伯頓22日成為發行「中國除外」新興市場股票基金的最新1家資產管理公司，而今年以來這類基金的資產規模猛增75%達到超過260億美元（台幣8343億元）。

晨星公司歐洲股票策略師菲爾德（Michael Field）表示：「當投資人熱衷於避開某個行業或區域時，資產管理公司樂於這麼做，對於那些將中國排除在其資產組合的基金來說，情況確實是如此」。

中國被列為全球最大的新興市場，該國企業占MSCI開發中經濟體股市指數的1/4。這個權重較武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）疫情大流行期間逾40%的峰值有所下降，但許多投資人仍認為這個權重太高，擔心它會壓過對前景更好經濟體的投資，或讓他們承擔中國與西方之間緊張關係升高的風險。

Polar Capital投資組合經理懷斯泰爾（Naomi Waistell）表示，這導致1種新的資產類別出現，因投資人把中國股票劃分為單獨的配置，並建立擴大對印度、台灣和其他市場投資的組合。

懷斯泰爾說，自北京當局9月底推出刺激措施以來，中國股市的飆升並未改變這個算計，因為中國股市的波動幅度因政府刺激行動的規模而產生變化，中國是個不同類型的市場，確實存在一些特殊的風險。

摩根大通表示，今年迄今為止，所謂的「中國除外」新興市場股票基金已有100億美元（台幣3209億元）的淨流入，超越更廣泛新興市場股票基金的淨流入資金總額。晨星公司指出，過去2年，「中國除外」新興市場股票基金的數量幾乎翻倍，達到70檔。

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