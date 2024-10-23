網友稱火力發電98％噩夢家園 台電：擷取「偏頗時間點」誤導

台電回應，擷取特定時間是刻意誤導。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕網路討論指出，22日清晨5點40分火力發電占比達98%，是「火力全開噩夢家園」。台電回應，凌晨期間用電負載低，且太陽未升起，光電尚未發電，網友討論「擷取偏頗的時間點」，片面地呈現我國整體能源結構，實為以偏概全，刻意誤導，台電尊重外界由各個面向探討能源議題，但呼籲相關討論仍應理性客觀。

台電也還原22日再生能源發電狀況，風力發電於凌晨5點40分便出力達140萬瓩，下午開始更穩定維持280至290萬瓩的水準。中午時段太陽光電也維持穩定出力600萬瓩以上，整體風光發電最高於當日12點30分出力達到964萬瓩，綠能滲透率近三成。

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台電也提到，白天再生能源所發的電，有助抽蓄水力機組及儲能系統儲電，於太陽下山後出力滿足夜尖峰用電。

台電指出，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電，且即使以該時間點（5點40分）來看，整體燃氣發電大於燃煤發電，燃氣機組具有低碳之優點，空污排放強度僅約燃煤機組的三分之一、碳排放僅約一半。秋冬空污季透過「以氣代煤」的調度策略，可以發揮兼顧穩供與環保的功能。

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