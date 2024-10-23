晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

新思國際看好台灣AI發展 新增新竹營運據點

2024/10/23 17:22

新思國際科技（Synaptics）擴大在台灣佈局，看好物聯網市場。（Synaptics提供）新思國際科技（Synaptics）擴大在台灣佈局，看好物聯網市場。（Synaptics提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新思國際科技（Synaptics）擴大在台灣佈局，看好物聯網市場，今（23）日宣布在就近竹科的竹北台元科技園區增設新竹辦公據點，以擴展業務，該處將成為新思在全球最大員工基地，預計可容納250人，將專攻AI相關的物聯網邊緣設備，搶佔規模達240億美元應用領域市場商機。

新思國際科技指出，此次擴展凸顯台灣在半導體產業中日益重要的角色，並為Synaptics提供關鍵業務與工程專業充分的成長空間。新竹辦公室將容納AI驅動物聯網邊緣設備的開發團隊，以在規模達240億美元的消費性、汽車、企業和工業應用領域市場中，搶佔可觀商機。

Synaptics總裁兼執行長 Michael Hurlston表示，該公司擴大投資新營運據點，代表對台灣有信心，台灣半導體供應鏈完整，具備帶動成長的關鍵與戰略位置，並在電子供應鏈中扮演著日益關鍵的角色，培養出強大的人才庫，為公司的客戶與合作夥伴提供成功保障。

Synaptics為美國納斯達克掛公司，原耕耘面板觸控晶片領域，近幾年轉向專注AI邊緣裝置領域，已在新北市汐止設營運據點多年，新設竹北的新新竹新辦公室，兩地將成為Synaptics財務、銷售服務、業務工程、供應商管理、無線產品開發與支援以、核心PC觸控與指紋感測器解決方案的樞紐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財