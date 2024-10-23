新思國際看好台灣AI發展 新增新竹營運據點

新思國際科技（Synaptics）擴大在台灣佈局，看好物聯網市場。（Synaptics提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新思國際科技（Synaptics）擴大在台灣佈局，看好物聯網市場，今（23）日宣布在就近竹科的竹北台元科技園區增設新竹辦公據點，以擴展業務，該處將成為新思在全球最大員工基地，預計可容納250人，將專攻AI相關的物聯網邊緣設備，搶佔規模達240億美元應用領域市場商機。

新思國際科技指出，此次擴展凸顯台灣在半導體產業中日益重要的角色，並為Synaptics提供關鍵業務與工程專業充分的成長空間。新竹辦公室將容納AI驅動物聯網邊緣設備的開發團隊，以在規模達240億美元的消費性、汽車、企業和工業應用領域市場中，搶佔可觀商機。

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Synaptics總裁兼執行長 Michael Hurlston表示，該公司擴大投資新營運據點，代表對台灣有信心，台灣半導體供應鏈完整，具備帶動成長的關鍵與戰略位置，並在電子供應鏈中扮演著日益關鍵的角色，培養出強大的人才庫，為公司的客戶與合作夥伴提供成功保障。

Synaptics為美國納斯達克掛公司，原耕耘面板觸控晶片領域，近幾年轉向專注AI邊緣裝置領域，已在新北市汐止設營運據點多年，新設竹北的新新竹新辦公室，兩地將成為Synaptics財務、銷售服務、業務工程、供應商管理、無線產品開發與支援以、核心PC觸控與指紋感測器解決方案的樞紐。

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