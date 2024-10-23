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名師解盤》 解豐銘：地緣政治影響降低 期待美台財報帶動多頭續攻

2024/10/23 15:20

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）

聯邦投信資產管理部經理人 解豐銘 

從總經面來看，美國有軟著陸的機會，美國失業率9 月降回 4.1%，7、8月曾一度超過4.2%，也讓市場憂心觸及以衰退為名的薩姆規則的臨界值。所幸美國9月非農就業新增人數來到25.4萬人，超出市場預期的15萬人，扭轉市場對總體經濟面的擔憂。建議投資人後續仍持續關注相關就業數據，未來在美國就業人口增長未明顯縮減。樂觀氣氛上，反而要留意美國總統選舉前後的政策不確定因素，將是未來影響股市的顯性因子。

今日加權指數受權值電子股下跌影響，AI概念股漲跌互見，指數在5日線附近震盪，權值族群以電力族群相對強勢，上櫃族群以半導體設備相關表現佳，加權指數下跌200.67點，收在23,334.76點。

從籌碼面來看，近期外資在期貨和選擇權市場部分，期權未平倉空單縮減至約3萬口，避險情緒較上一個月明顯下降，散戶在指數反彈過程中多單未大幅增加。現貨部分，在龍頭電子股法說激情過後，三大法人偏向買方不變，資金有從半導體族群往外擴散的效應，籌面來看，短線指數和個股偏多操作的機會仍在。

從基本面來看，在新一輪財報季已起跑，下週起多家大型科技公司，都將發布上季財報，而11月的輝達依然未來市場高度關注的焦點，且在台灣半導體龍頭對第四季展望預期定調後，可以期待明年第一季AI相關供應鏈的營收出貨，建議投資人可利用Q4布局明年中期看好的趨勢股。

地緣政治風險、美國選舉不確定性未除，接下來將進入美國和台股財報和法說的密集公佈期，短線股價表現較容易隨基本面和展望預期波動。中線來看美國非農就業人口數據能否避免衰退風險，仍需持續留意。預期第四季在選舉不確定性淡化，若經濟面美國軟著陸的機會可提升，基本面上搭配AI新產品出貨、半導體先進製程需求持續，指數仍有機會挑戰前高。短期建議投資人可擇股操作。電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星;傳產的部分看好，電力、生技醫療和機器人概念股。

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