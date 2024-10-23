劉揚偉大讚台灣AI發展 「是國際最可靠的夥伴」

鴻海董事長劉揚偉今天出席「AIIA 聯盟成立啟動儀式暨50週年TAITRONICS午宴」發表專題演講。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今天出席「AIIA 聯盟成立啟動儀式暨50週年TAITRONICS午宴」發表專題演講，劉揚偉看好台灣在AI領域握有的優勢，儘管後續的發展道路上仍有挑戰，但是透過不斷努力與合作，將成為國際最值得信賴與可靠的夥伴。

劉揚偉表示，鴻海目前持續推動集團垂直整合程序，打造基於AI技術的軟體平台，包括智慧製造、智慧城市、智慧電動車，同時也將於高雄設置超級運算力中心，將導入64個輝達（NVIDIA）GB200 NVL72機櫃。

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此外，因應全球AI主權發展，集團的「建構營運本地化（BOL）」也會聚焦相關商機。劉揚偉認為，諸如智慧交通、智慧醫療、智慧教育等領域，也都會在生成式AI的幫助之下獲得大幅度的進步，鴻海已經看見發展機會。

「台灣的優勢在哪裡？」劉揚偉說，包括先進的半導體產業，完善的科技供應鏈，強大的研發能力，以及在國際上的合作與拓展潛力，都是台灣成為「AI影響力中心的機會」，不過，台灣也面臨能源與環保壓力、供應鏈風險、技術人才短缺、全球競爭加劇、市場需求變化快速等挑戰。

劉揚偉強調，「台灣=最可信賴的夥伴」，除了協助各國擁有AI主權與伺服器製造能力，也積極分享人才與經驗，和各國共同發揮生成式AI的最大效益。觀察AI即將實現「仿人類推理」，通用型AI（AGI）腳步越來越近，隨著技術普及、成本下降，未來AI應用將百花齊放。

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