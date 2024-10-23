中共封鎖威脅大增 經濟部：未來天然氣儲備增至14天

經濟部國營司長胡文中表示，未來天然氣儲備可從現有的8天提升至14天。 （示意圖，路透）

〔記者吳哲宇／台北報導〕針對中共封控威脅升溫，經濟部國營司長胡文中表示，未來天然氣儲備可從現有的8天提升至14天，若規劃面對非常極端的情況，已經規劃將已經除役的燃煤電廠變成國安專用緊急備用機組。

立院外委會今日邀請多個部會，針對「解放軍未來可能透過灰色地帶戰術和蟒蛇戰略對台灣封鎖之國安危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為」報告並備質詢，胡文中做上述表示。

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民進黨立委羅美玲質詢，我國有近70%能源仰賴進口，其中石油佔43.7%、煤炭佔28.8%以及天然氣佔20.2%；安全庫存天數則是原油90天、煤炭30天及天然氣8天，面對中共封控，國內天然氣到底能不能達到14天的法定存量？

胡文中表示，天然氣的存量遠高於法定存量，經濟部已經規劃3個接收站，完成後就可達到14天以上的法定存量；考量到封鎖時用電量會減少，14天的存量會比實際上要多。

至於14天夠不夠，胡文中說，面對非常極端的情況下，已經規劃將已經除役的燃煤電廠變成國安專用緊急備用機組，煤的存量會遠超過天然氣，不過目前還在規劃中。

羅美玲追問，現四接等天然氣接收站進度都不順，胡文中說，雖然目前第四天然氣接收站的環評遭遇問題，但五接六接七接的環評還算順利，有信心可以達到目標。

羅美玲詢問，我國有69.1%來自中東，中東屆時是否可能受中共影響而中斷對台供給？

胡文中表示，我方的石油採購一直朝向多元化努力，目前美國等其他國家的購油數量也在增加中。萬一真的遭遇封鎖狀況，國家也有物資動員準備計畫，用油會管制以國防為第一優先、其次為民生必需及民生必需品的製造產業，作為三大必要優先供應的對象。

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