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出口商拋匯 台幣續站穩29字頭小升4.3分

2025/05/28 18:12

台幣續站穩29字頭，小升4.3分。（記者陳梅英攝）台幣續站穩29字頭，小升4.3分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開高走低收小紅，新台幣兌美元匯率在昨日結束連5紅後，今日持續走升，最終收在29.91元、升值4.3分，匯價連3日站穩29字頭，成交量維持20億美元左右。

受到美四大指數週二收紅連動，台股今日開盤氣勢如虹，一度上漲逾百點，惟中午過後，漲點迅速收斂，甚至一度翻黑，最後上漲21.18點，收在21357.72點，三大法人合計賣超17.27億元。其中，外資賣超7.87億元。

在新台幣匯市方面，今日開盤價為29.94元、升值1.3分，上午盤最高升抵29.87元，外匯交易員指出，央行仍積極在場內穩匯，出口商月底雖有拋匯需求，但是經過央行先前道德勸說，近兩日呈現「有序」的拋匯，出口商都是在匯價彈上來才進場，研判台幣短期仍在29.7元至30元整理區間內。

彰銀今日在法人說明會上談及匯率議題時，則認為美元指數短期有望止跌，下半年甚至有機會反彈，新台幣可能有貶值空間。

該行主管認為，隨著美國總統川普近期態度軟化，並有望陸續達成部分貿易協定，美元指數有望止跌，轉為區間震盪格局，非美貨幣也將在一個區間內整理。

另考量下半年美國有望推出新一輪擴張性財政與貨幣政策影響，將有助於緩解市場對於美國經濟前景疑慮，預期將有助於美元指數反彈，並使非美貨幣回落。

台幣在5月初急升之後，近來台幣兌美元升幅已經與日圓、歐元貼近，彰銀評估台幣短期內再度急升機會較低，將會以區間盤整走勢為主，甚至下半年可能會因經濟基本面轉弱，台幣走勢將受到壓抑，出現貶值空間。

根據央行今日統計，美元指數今日小漲0.18%、韓元升值0.26%、台幣升值0.14%、人民幣升0.04%、日圓貶值0.28%、新幣貶0.05%，亞幣升貶互見。

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