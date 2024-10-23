銳澤今展開上櫃前競價拍賣，競拍底價107.14元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聖暉集團旗下的半導體廠務系統供應商銳澤（7703）預計11月由興櫃轉上櫃掛牌，配合上櫃前辦理現金增資發行新股，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣共計有2140張，競價拍賣底價每股為107.14元，於今（23）日展開競價拍賣投標。

銳澤表示，拍賣期間為10月23日至10月25日止，擬於10月29日辦理開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購，後續預計於10月31日進行公開申購。銳澤今開盤參考價為177.5元。

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銳澤主要耕耘半導體氣體二次配管工程領域，業務除了主系統、二次配的氣體管路工程外，也包括高科技特殊氣體設備製造與銷售，隨著各國持續推動半導體在地生產趨勢，銳澤也積極佈局日本、新加坡區域市場，並建立國際化人才發展等策略，公司預期將有助於創造營運正面效果。

銳澤指出，受到景氣復甦不如預期的影響，部分客戶擴產延後，預估今年營收將跟去年相當，明年可望季增兩位數，目前在手訂單約10億元；銳澤今年已在日本成立子公司，希望能順利拿到訂單，明年拚損益兩平。

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