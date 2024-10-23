OpenAI狀告「Open AI」! 彭博 : 「創辦人」比奧特曼更為傳奇

OpenAI正在進行商標訴訟，狀告「Open AI 」（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI巨頭OpenAI陷入一場商標訴訟中，與一個擁有Open AI商標及網站的人正在法院開戰，這起看似商標蟑螂的事件，在美科技圈重量級大老發出正式聲明為Open AI喊冤後出現轉折，引發市場關注。

《彭博》報導，美國法院禁止Open AI擁有者拉文（Guy Ravine）繼續使用Open AI商標之後，隨後拉文提起了反訴訟，聲稱是OpenAI共同創辦人奧特曼及布魯克曼偷走他的點子。

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拉文聲稱，2015年他曾試圖為Open AI募集1億美元資金，並為此接觸過多位科技界大佬，包括Google共同創辦人佩奇（Larry Page）、Meta AI科學家楊立昆（Yann LeCun）等重量級人物，以及Siri公司共同創辦人、前蘋果高層湯姆．格魯伯（Tom Gruber）。

對此，格魯伯表示，拉文在奧特曼出現至少6個月之前，就曾向他推銷過Open AI，並且看過拉文向佩奇推銷Open AI的概念。

格魯伯發出正式聲明稱，拉文是個正經的AI創業家，儘管不像奧特曼那麼有魅力，但聰明且誠實，為他的作品註冊了商標，但現在OpenAI想「把他從故事中抹去」。

據報導，拉文於2015年3月註冊了網域open.ai，同年12月申請了「Open AI」註冊商標，這使得OpenAI只能註冊openai.com。

拉文強調，OpenAI與Open AI並不是偶然撞名。他建議，如果OpenAI向他計劃組織的非營利學術人工智慧研究計劃捐款，他將會交出網域名稱和商標。

報導指出，槓上OpenAI的拉文，其經歷堪比矽谷狂人奧特曼更傳奇，他曾洞見多項科技趨勢，比Airbnb早5年打造共享平台。

《彭博》形容，拉文5歲收到一台電腦，也是從小開始寫程式，在大學時期接觸AI領域後踏入創業圈。他曾提出許多後來影響深遠的技術概念，包括在Airbnb問世的5年前，便建立共享房間平台Stayway。

他深信電動車是未來，曾打造了一台單人電動車，也建立社群平台We、推出影片分享功能，這是後來SnapChat、TikTok所使用的技術，甚至早期時也投資了比特幣。

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