晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

金價愈漲金飾店倒閉愈多？周大福3個月狂關中國145家分店

2024/10/23 09:42

黃金價格飆漲，香港4大金飾品牌商同步縮減中國門市。（示意圖，彭博）黃金價格飆漲，香港4大金飾品牌商同步縮減中國門市。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國金價持續創高，但金飾店卻爆發關店潮。中媒指出，港商周大福第二季狂關中國零售門市145家，引發市場關注。另3家港商六福集團、周生生、老鳳祥的中國門市也同步明顯縮減。

周大福（01929.HK）昨（22日）發布2025第二季（2024年7月1日至9月30日）的零售值年減21%，與此同時，六福集團的零售值年減16%，中國門市減少76家。至於周生生、老鳳祥也減少了22家、35家。

據報導，現在黃金價格持續高檔，市場觀望氣氛濃厚，甚至出現「畏高」的情緒。根據世界黃金協會統計，2024年第二季中國市場的金飾需求創下自2009年以來的同期新低、僅為86噸，今年上半年中國金飾消費也下降18%、至270噸。

專家分析，中國金飾銷量下滑，另一個原因是這些品牌門市的黃金早已賣光了。原以為金價下跌可順勢補貨，但沒想到金價卻一路不回頭、越漲越高，先前所賺的利潤根本不夠再進新貨，評估後恐賣越多賠越多，乾脆關閉門市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財