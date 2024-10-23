金價愈漲金飾店倒閉愈多？周大福3個月狂關中國145家分店

黃金價格飆漲，香港4大金飾品牌商同步縮減中國門市。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國金價持續創高，但金飾店卻爆發關店潮。中媒指出，港商周大福第二季狂關中國零售門市145家，引發市場關注。另3家港商六福集團、周生生、老鳳祥的中國門市也同步明顯縮減。

周大福（01929.HK）昨（22日）發布2025第二季（2024年7月1日至9月30日）的零售值年減21%，與此同時，六福集團的零售值年減16%，中國門市減少76家。至於周生生、老鳳祥也減少了22家、35家。

請繼續往下閱讀...

據報導，現在黃金價格持續高檔，市場觀望氣氛濃厚，甚至出現「畏高」的情緒。根據世界黃金協會統計，2024年第二季中國市場的金飾需求創下自2009年以來的同期新低、僅為86噸，今年上半年中國金飾消費也下降18%、至270噸。

專家分析，中國金飾銷量下滑，另一個原因是這些品牌門市的黃金早已賣光了。原以為金價下跌可順勢補貨，但沒想到金價卻一路不回頭、越漲越高，先前所賺的利潤根本不夠再進新貨，評估後恐賣越多賠越多，乾脆關閉門市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法