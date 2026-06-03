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男女熱衷台股的年紀不同 一年齡成分水嶺 開戶資料現端倪

2026/06/03 08:06

台股開戶人數持續創新高，5月增加13萬人。（資料照）台股開戶人數持續創新高，5月增加13萬人。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所1日公布最新集中市場投資人開戶數，單月增加13.2萬人，累計開戶人數達1433.2萬人，續創歷史新高，以台灣人口數2326.2萬人計算，平均每10個人就有超過6個人以上有開證券戶；而有趣的是，30歲以下男性開戶數比女性多，31歲以上則女性開戶數比男性多，30歲成為重要分水嶺。

根據證交所統計，截至今年5月底，31-40歲女性開戶人數為116.9萬人，比男性的115.8萬人多出1.1萬人；41歲到50歲中，女性開戶人數更達141萬人，比男性的126.8萬人多14.2萬人；51到60歲，女性開戶人數達130萬人，男性僅108.3萬人，高出21.7萬人；61歲以上則女性總開戶人數為225.7萬人，男性為200.9萬人，多出24.8萬人。

從統計來看，超過30歲之後，年齡層越大，女性開戶比男性數高出人數就越多，似乎顯示股市對女性隨年紀越大、吸引力就越增加。

反觀30歲以下，20-30歲此區間，男性開戶人數就比女性高，男性開戶人數為91.8萬人、女性為89萬人，高出2.8萬人；0-19歲區間，男性開戶人數為39.2萬人、女性則36萬人，更高出3.2萬人。

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