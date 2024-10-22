台灣香水品牌光速火箭 10/23以每股51元登興櫃

光速火箭董事長陳冠愷（中）今率領經營團隊向投資人報告公司營運成果。（光速火箭提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣香水品牌光速火箭（7782）明天（23日）將以每股51元登錄興櫃，成為第1家掛牌的香水品牌。

火速光箭專注於香氛產品的開發與銷售，成功打造出SHARECO與KLOWER PANDOR兩大香氛品牌，產品涵蓋男女香水、擴香、洗沐用品等多種品項。

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光速火箭董事長陳冠愷表示，火速光箭擅長「空軍支援陸軍」，除了線上通路外，光速火箭也在全台開設20家直營百貨專櫃及門市以及搭配數十個經銷據點。

光速火箭2022、2023以及今年1~9月的營收分別為6.7億元、6.33億元、4.75億元，毛利率達60%以上。

陳冠愷指出，光速火箭採用SPA模式（Speciality Retailer of Private Label Apparel），從市場調研、商品企劃、產品設計到銷售都由公司一手包辦，形成完整的供應價值鏈。

除了國內市場外，公司亦透過跨境電商平台，將產品同步銷售至新加坡、⾺來⻄亞、香港、⽇本等國家，積極拓展國際市場。

不僅開發香氛產品，光速火箭今年也和服飾品牌-YOURKIND以及主打⾼性價比的保健食品品牌-HALO MAVIS Beauty進行品牌授權合作，透過策略聯盟的方式擴大市場覆蓋範圍。

公司不僅藉由社群電商、直播銷售、蝦皮商城及MOMO平台等多元銷售方式，實現線上線下的雙向整合。

陳冠愷指出，1罐香水要用很久，未來光速火箭計更計畫開發日常保養和消耗性使用的產品，如洗衣精、手洗精、洗髮精、洗面乳及沐浴乳等，擴展品牌的市場觸及面。

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