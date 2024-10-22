工研院創新公司總經理瞿志豪卸任 由前立委余宛如接任

工研院創新公司新任總經理由前立委余宛如接任。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院旗下創新工業技術移轉公司（簡稱創新公司）於今（22）日舉行董事會，宣布創新公司前任總經理瞿志豪完成階段性任務，總經理由余宛如接任。余宛如曾擔任民進黨不分區立委。

創新公司期望借重余在推動創新創業、數位轉型與社會企業的經驗和專長，帶領公司邁向新的里程碑。同時，董事會成員一致肯定創新公司過去四年的卓越表現，在深化國際合作與強化新創布局，為公司未來發展奠定堅實基礎。

請繼續往下閱讀...

創新公司表示，瞿志豪在擔任總經理期間，公司大幅強化新創布局，對早期新創提供全方位的諮詢輔導，例如配合政府推動前瞻技術投資計畫，以及積極培育學研成果衍生新創；負責管理工研院衍生公司股權，加速工研院新創公司與產業的進一步合作。

同時，他並擔任豐趣科技董事長，打進日本旅遊市場，提升營業額，並規畫走向資本市場；協助引入四大上市公司資源，成立「研創資本公司」，幫助新創團隊技術商業化；推動「創智投資」基金，提供新創公司早期資金，加速創新創業等，推動臺灣新創產業發展。未來瞿志豪將會持續為臺灣新創環境努力，推動更多創新創業投資機會。

創新公司自2020年12月底以來，投資表現優異，以2024年1-9月僅9個月之營收與獲利，分別達到2020年全年營收的2.1倍，全年獲利的9.81倍。此外，創新公司在這段期間不但成功募集臺日三號、南翔一號、臺美基金、永續創新等4檔基金，吸引臺日知名企業參與，代管基金總規模擴大2倍，並正在募集4檔新基金，包含臺以基金、臺日淨零、臺日九州、躍昇二號等。

創新公司指出，這些新基金募集成功後，創新公司代管基金總規模，將可成長至原有代管基金規模的4.77倍。除了經營績效優異以外，創新公司更持續深化國際合作，獲得日本名古屋大學未來材料與系統研究所諾貝爾獎得主天野浩首肯擔任顧問，攜手莫德納（Moderna）創辦人MIT教授Robert Langer共同合作生技投資，並與美國政府支持的America’s Frontier Fund 展開策略合作。

新任創新公司總經理余宛如，英國倫敦大學亞非學院碩士，臺灣大學經濟系學士、臺大EMBA財金組碩士，美國史丹佛大學訪問學者，美國國務院國際領袖學人，2016年不分區立法委員。也是社會企業「生態綠」共同創辦人，為臺灣取得第一張國際公平貿易認證、也是第一批創櫃板上市的社會企業，是國內社會創新的實踐者與見證者，著作《明日的餐桌》勇奪時報開卷美好生活好書獎。

她在擔任立委期間，對於新創產業、數位科技及社會企業著力很深，更出版《創業進化論：青創世代如何對接數位經濟浪潮，結合Tech for Good科技向善的多贏方案》向國內介紹國際新創趨勢與政策，並力推資本市場變革，包含境外資金回台投資專法，余宛如也曾提案修改產業創新條例、公司法等推動天使投資與發行無面額股等引導資金活水注入新創事業，並促成金融科技與無人載具實驗沙盒條例，驅動新興科技產業發展。

此外，余宛如也推動台美人才循環大聯盟等，強化臺美合作關係。卸任立委後，擔任桃園市資訊科技局長，用新科技打造桃園市民卡數位平台，在防疫期間擴大應用在振興小商家、孕婦疫苗接種預約、防疫關懷包等，為桃園市勇奪全球智慧城市首獎，後接任台灣產業科技推動協會執行長，持續在半導體、AI、太空衛星與通訊、無人機、生技醫療等領域深耕。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法