拚三接明年3月試運轉 中油：保冷材不合格就重做

中油今強調，不容三接工程品質有瑕疵，如果保冷材質不合格就拆掉重做。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中油今強調，不容三接工程品質有瑕疵，如果保冷材質不合格就拆掉重做，同時中油將加速趕工，戮力達成明年3月底試運轉，達成初期供氣目標。

外界質疑三接輸氣管線保冷不足，恐影響供氣安全。中油對此澄清，基於三接工程品質不容有瑕疵的前提下，對於已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出有不合格的情況，一律要求承攬商拆除重做。

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至於尚未安裝部份，中油表示，也要求承攬商重新訂購合格材料進行安裝，台灣中油將協調人力、物力加速趕工，整體三接工程仍以明年3月底測試運轉後初期供氣為目標。

中油說明，液化天然氣船自三接外海的離岸碼頭卸收後，要將-162°C的液化天然氣，經由棧橋上的輸送管線送到陸上的儲槽貯存，管線經過日曬雨淋，極低溫的液體在管線中輸送本身就會從外界吸收熱源而些許氣化。

有鑑於此，中油表示，當初在訂定契約時，對於管線保冷材質PIR（Polyisocyanurate Foam，聚異氰脲酸脂）的熱傳導係數，訂出比國際更嚴格的標準0.023 W/m-°C，並同步增加保冷材質厚度，以強化保冷效果。

中油續指，倘若出現氣化情況，接收站亦設置冷凝器將天然氣回收液化處理，因此，經此嚴謹的保冷隔熱工程設計，確保供氣安全。

針對民代指出保冷材料抽驗報告疑有造假，中油表示，中油發現抽驗報告日期有疑慮，即通知承攬商主動清查，是其下包商提供的檢驗報告與取樣批號不同，後續將依契約規定辦理。

民代另質疑保冷材質可能違反1987年的《蒙特婁議定書》，中油表示，已要求承攬商立即函請主管機關就氟氯烴消費量管理辦法相關規定釋疑，以避免違反規定。

中油重申，基於三接工程品質不容有瑕疵的前提下，對於已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出有不合標準的情況，一律要求承攬商拆除重做，對於尚未安裝部份，也要求承攬商重新訂購合格材料進行安裝，絕不寬貸。

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