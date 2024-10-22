晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電2奈米比3奈米更受追捧 圖表看懂趨勢

2024/10/22 16:19

TrendForce圖表顯示，當前台積電5奈米和3奈米製程佔營收主導地位。（取自網路）TrendForce圖表顯示，當前台積電5奈米和3奈米製程佔營收主導地位。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據電子技術設計EDN、TrendForce和wccftech報導，TrendForce圖表顯示，當前台積電5奈米和3奈米製程佔營收主導地位，但預計2奈米出貨量在2025年開始後將逐步超過這兩個製程。而且，台積電也發現客戶對2奈米的興趣高於3奈米製程。

台積電已證實人工智慧需求是真實的，預計代工廠將在未來5年內大幅成長。根據2024年第3季報告，目前公司的5奈米製程貢獻最多收入，佔總收入的近32%。而3奈米今年已展現強勁勢頭，第3季出貨量佔晶圓總收入的20%，分別高於第1季和第2季的9%和15%。緊接著是7奈米，佔17%的利潤。

圖表所示，台積電2024年第3季的毛利率成長57.8%，比2023年第3季成長約3.5%，是今年以來最高。就營收而言，公司2024年第3季的營收年增36%。

根據業內人士消息，台積電2022年開始量產3奈米，這意味著此一生產週期已擴大至3年，2奈米預計2025年進入量產。

因此，在台積電主要客戶的支持下，3奈米的貢獻明年將繼續上升，並在2026年仍然是主要的收入驅動因素，而2奈米製程預計將複製、甚至超越3奈米的成功。根據市場猜測，蘋果、輝達、超微等科技巨頭被認為是台積電2奈米的首批客戶。

台積電在2024年第3季實現巨額利潤，超過去年紀錄，台積電表示，未來5年將繼續保持這一紀錄。（彭博）台積電在2024年第3季實現巨額利潤，超過去年紀錄，台積電表示，未來5年將繼續保持這一紀錄。（彭博）

台積電位於寶山和高雄的2奈米製程晶圓廠預計產量將分別達到3萬片和3萬5000片晶圓，到2027年將超過10萬片晶圓。由於製造高性能晶片的願望日益增強，預計2奈米製程的利用率將超過3奈米。

台積電在2024年第3季實現巨額利潤，超過去年的紀錄，台積電表示，未來5年將繼續保持這一紀錄。此外，投資者可以看到，目前較小的製程現在向客戶出貨最多，比較大和較舊的製程帶來更多的收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財