台積電2奈米比3奈米更受追捧 圖表看懂趨勢

TrendForce圖表顯示，當前台積電5奈米和3奈米製程佔營收主導地位。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據電子技術設計EDN、TrendForce和wccftech報導，TrendForce圖表顯示，當前台積電5奈米和3奈米製程佔營收主導地位，但預計2奈米出貨量在2025年開始後將逐步超過這兩個製程。而且，台積電也發現客戶對2奈米的興趣高於3奈米製程。

台積電已證實人工智慧需求是真實的，預計代工廠將在未來5年內大幅成長。根據2024年第3季報告，目前公司的5奈米製程貢獻最多收入，佔總收入的近32%。而3奈米今年已展現強勁勢頭，第3季出貨量佔晶圓總收入的20%，分別高於第1季和第2季的9%和15%。緊接著是7奈米，佔17%的利潤。

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圖表所示，台積電2024年第3季的毛利率成長57.8%，比2023年第3季成長約3.5%，是今年以來最高。就營收而言，公司2024年第3季的營收年增36%。

根據業內人士消息，台積電2022年開始量產3奈米，這意味著此一生產週期已擴大至3年，2奈米預計2025年進入量產。

因此，在台積電主要客戶的支持下，3奈米的貢獻明年將繼續上升，並在2026年仍然是主要的收入驅動因素，而2奈米製程預計將複製、甚至超越3奈米的成功。根據市場猜測，蘋果、輝達、超微等科技巨頭被認為是台積電2奈米的首批客戶。

台積電在2024年第3季實現巨額利潤，超過去年紀錄，台積電表示，未來5年將繼續保持這一紀錄。（彭博）

台積電位於寶山和高雄的2奈米製程晶圓廠預計產量將分別達到3萬片和3萬5000片晶圓，到2027年將超過10萬片晶圓。由於製造高性能晶片的願望日益增強，預計2奈米製程的利用率將超過3奈米。

台積電在2024年第3季實現巨額利潤，超過去年的紀錄，台積電表示，未來5年將繼續保持這一紀錄。此外，投資者可以看到，目前較小的製程現在向客戶出貨最多，比較大和較舊的製程帶來更多的收入。

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