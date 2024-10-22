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股市小白也搶買 ! 日股「牛氣」關鍵指標東京地鐵明天IPO

2024/10/22 14:20

東京地鐵將於明（23日）IPO，考驗日本股市的「牛氣」。（彭博）東京地鐵將於明（23日）IPO，考驗日本股市的「牛氣」。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大地鐵系統營運商之一的東京地鐵（Tokyo Metro）預計明（23日）在東京證券交易所上市，將為日本6年來最大IPO案。市場認為，這項IPO案是衡量投資者對日本股市興趣的關鍵指標，將考驗日本股市的「牛氣」。

東京地鐵股票定價為每股1200日圓，定價處於區間頂部，預計籌集籌集3486億日圓（約新台幣740.5億元）。據消息人士透露，這次IPO已獲得超過15倍的超額認購。

FFG證券公司總公司業務推廣部經理Yutaka Tokushige表示，「對股市小白而言，覺得這就像一個節日，想要申請紀念發行認購」。

值得關注的是，這次散戶的認購比例幾乎佔總數的五分之四，而境內和境外機構投資者可認購的股份分別佔1.5%和20%，亦已超額認購超過20倍和30倍。

報導指出，投資者被其安全可靠的聲譽以及極具吸引力的股息收益率所吸引。

東京地鐵預計截2025年3月的財年股利為每股40日圓，殖利率為3.3%，相較日本其他上市地面運輸企業平均殖利率的2%來說，表現更為優異。

除此之外，東京地鐵還為股東提供免費火車票和高爾夫球等福利。三菱日聯資產管理公司執行基金經理Hiroaki Tomori估計，這些福利將使股息殖利率率提高至4.9%，由於日本已多年超低利率導致投資人缺乏回報，這是一個有吸引力的選擇。

DZH Financial Research Inc. 的IPO分析師Kazumi Tanaka預計，東京地鐵在週三開始交易後，股價上看1500日圓。

瑞銀SuMi信託財富管理公司日本股票分析師Chisa Kobayashi 認為，大規模IPO對日股有利，市場對日本股票的關注度將提升，畢竟在日本股票市場中，沒有太多大型標的供全球投資者購買。

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