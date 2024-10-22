中國地方政府「劫掠」外地民企 廣州近萬家企業受害

中國地方政府財政吃緊，巧立名目「敲詐和劫掠」外地民企財產漸成常態，自2023年以來廣州市有近萬家企業遭殃。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國地方政府財政吃緊，巧立名目「敲詐和劫掠」外地民企和富人財產漸成常態，中國官媒以「遠洋捕撈」來為此舉命名，廣東當局則稱之為「異地逐利性執法」，並透露自2023年以來廣州市有近萬家企業遭殃。

《華夏時報》16日揭露了廣東省省情調查研究中心今年年4月發布的《廣東省情內參》，內容提及「網路業態公司遭受異地逐利性執法，生存難以為繼」。

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文中稱：「近年來，廣州、深圳、東莞等珠三角地市已成為異地執法的高發地。以廣州市為例，自2023年以來，樸樸、壹健康、九浚等近萬家企業遭遇異地執法，這些企業絕大部分是民營企業，而且大部分案件存在較明顯的逐利性執法動機。」

報導也提到10月14日在北京舉行的1場有關「趨利性執法」的研討會，會上提及多起地方當局強奪外地企業財產的案例。

其中1例是，重慶市轄下某縣公安局僅因為當地1人購買「瑤浴包」後稱其無效，就以「詐欺罪」立案，出動300多名公安趕到杭州，將生產「瑤浴包」的公司查封，並逮捕了155名員工，涉案金額高達2億元人民幣（下同）。

還有1例顯然是「釣魚執法」。河南某縣1名所謂「藏友」，將其「藏品」委託深圳1家拍賣公司鑑定，該公司按行業規定收取5000元鑑定費。這名「藏友」繳納鑑定費後報案，該河南縣城的公安隨即以「詐欺罪」立案，跨省抓捕拍賣公司47名員工，然後法院判處巨額罰金，查封扣押數千萬資產。

除了「釣魚執法」外，還有地方公安甚至直接「栽贓陷害」。1名旅居美國的中國網友「薛船長在LA＠Captxueinshai」20日在X平台發文說，有律師爆料，外地公安向1名富人帳戶裡匯入一筆錢，緊接著就凍結該帳戶並抓人。

「薛船長在LA」也提到，自己好幾個朋友都遭遇「異地辦案」了。其中1個只因為轉了筆錢，就遭異地抓捕，最近據說要判3年。另1位朋友被外地公安扣了500萬元，接到電話被要求過去接受調查，這位朋友不敢去，被扣的500萬元只能「聽天由命」。

網友紛紛留言：「吃大戶是中共匪幫一貫的做法」、「收割富人他們是專業的」、「十多年前公安凍結個人或公司帳戶至少得先立案，現在不用了，隨便找個理由就可以凍結」、「這只是剛開始，經濟越差越殺富，逼富人轉移資產及移民，逼民企關停或搬遷外國，沒富人沒企業，好日子就來了」。

此外，今年4月17日，經營語音APP「伴伴」的武漢常相伴公司發布公告，通知「伴伴」全體員工、主播及合作夥伴，因遭廣東佛山市順德區公安的「遠洋捕撈」式的違法跨省逐利性執法，公司3億元被扣押，已無法繼續營業，「伴伴」經過一年的煎熬，不得不宣告停止運營。

中國地方政府大舉敲詐外地民企，先前就已引發輿論關注，中國官媒也曾報導此事，並給這種做法取名叫「遠洋捕撈」。

今年9月25日，中共中央黨校國際戰略研究所副所長、經濟學家周天勇在網路發表「緊急禁止和停止地方以置留民營企業家交錢放人方式補充財政收入」一文，呼籲中國政府緊急停止並禁止地方各級黨委政府，用地方各級紀檢以置留民營企業家並交錢放人，獲取地方財政收入的做法，以防止其蔓延形成一場國民經濟災難。

該文很快就被下架，但在部分中國網站上，還能看到轉載版本。

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