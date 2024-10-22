台積電股價下跌，市值失守28兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）上周法說會雖利多大爆發，但市場利空消息的雜音頻傳，台積電今股價開低走低，以1065元開出、下跌20元，盤中最低觸及1060元，跌幅2.3%，市值失守28兆元，縮減為27.49兆元，半導體類股跌幅超過1%。

美股週一 （21 日） 漲跌互見，道瓊指數下跌 344.31點，那斯達克指數上漲50.45點，標普500指數下跌10.69點，半導體指數上漲 6.6點。輝達上漲4.14%，創新高價；台積電ADR上漲 0.58%，收201.95美元。

請繼續往下閱讀...

台積電第三季財報大賺，第四季預估成長幅優於市場預期，並調高今年營收以美元計達年增近三成，明年與未來五年將健康成長，法說利多大爆發，激勵上周五盤中股價最高攻達1100元，最後收1085元，大漲50元。

但繼上周來自美國消息傳出美國商務部正在調查台積電是否為華為生產人工智慧（AI）或智慧手機晶片一事，今又傳出美國媒體指出，美國總統候選人川普抱怨台灣奪走晶片業務，他若當選恐收回台積電美廠補貼，利空消息的雜音頻傳，影響台積電今股價開低走低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法