科技業大撤出！巨頭警告：英國提高資本利得稅 企業恐被迫離開

科技！巨頭警告，英國若提高資本利得稅 ，企業恐被迫離開（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國財政部長雷切爾·里夫斯（Rachel Reeves）正計劃提高資本利得稅，對此，英國科技巨頭和投資者警告稱，如果英國推進有爭議的提高股票銷售資本利得稅計劃，企業家可能會被迫離開英國。

CNBC報導，預計里夫斯將在 10 月 30 日的預算中宣布全面的財政改革，以彌補公共財政中數十億美元的資金缺口，據媒體報導，政府計劃將股票和其他資產的資本利得稅提高“幾個百分點”，這意味著那些在收購、首次公開募股或二次股票出售中出售股份的人將對任何收益徵稅。

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彭博社發現，里夫斯還計劃削減所謂的企業資產處置減免（BADR），該減免允許創業家為出售公司的利潤繳納 10% 的減稅。

CNBC尚未能獨立核實這些報導。財政部發言人則表示，政府不會對「財政事件之外的稅收變化猜測」發表評論。

不過，一些企業家和投資者警告稱，由於稅收變化，英國可能面臨科技企業家大批外流的情況。

在本月稍早給里夫斯的一封公開信中，500多名企業家敦促財政部長抵制提高資本利得稅或限制企業資產處置減免計畫的呼籲。

企業家網路10 月13 日發表的這封信中寫道，在世界其他地區的減免措施更具競爭力之際，更高的資本利得稅或對BADR 的任何限制都會降低這種減免的競爭力。

這意味著英國的資本利得稅稅率位居歐洲第2，並會極大削弱個人創業的動力，從而危及英國創業生態系統的成功。

參與簽署者表示，這些計劃將使企業家更難在英國開展業務，或實際上迫使企業家離開該國。

種子投資者 Antler 的合夥人弗蘭奇（Adam French）表示，我注意到英國科技生態系統對此類提案的壓力感越來越大。如果實施，這樣的舉措將發出一個非常負面的信號。

弗蘭奇補充道，隨著巴黎和柏林對人才的競爭日益激烈，以及人才流失到美國，英國科技確實存在自滿的風險。

以流行科技播客「二十分鐘創投」聞名的創投家哈里·斯特賓斯上週對《衛報》表示，如果政府提高資本利得稅，企業家將離開英國。

簽署者名單包括數位銀行 Zopa 聯合創始人賈爾斯·安德魯斯 （Giles Andrews ）、融資平台OakNorth 執行長裡什·科斯拉（Rishi Khosla） 和人工智慧公司Synthesia 老闆維克多·裡帕爾貝利（Victor Riparbelli） 等人。

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