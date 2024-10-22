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歐洲多國上演中國航線「停飛潮」！3大因素暗藏隱憂

2024/10/22 10:19

漢莎航空日前宣布停飛法蘭克福-北京航線。（美聯社）漢莎航空日前宣布停飛法蘭克福-北京航線。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲航空公司正上演中國航線的「停飛潮」，10月才剛過了一半，漢莎航空、北歐航空、波蘭航空就先後宣布停飛北京、上海航線，若包含之前的英國航空和維珍航空在內，目前共有5家歐洲航空公司停飛中國，而歐洲航空公司為什麽集體停飛中國航線？中媒分析主要有3個原因，而此事也給中國的航空公司，埋下了隱憂。

中媒《智谷趨勢》報導，歐洲航空公司短時間內如此大規模集體停飛並不多見，如今中國航空公司的市佔率，已經從疫情前的5成，一步步提升到了現在的7成以上，並稱中國民眾以後去歐洲旅遊、出差或者留學沒得選，估計只能坐中國航空公司的飛機了。

歐洲航空公司為什麽集體停飛中國航線？報導分析有3個原因，首先是「俄羅斯」，因為俄烏戰爭以來，俄羅斯對包括歐洲在內的36個國家和地區關閉領空，導致歐洲的航空公司要飛中國的話，不得不繞道，這導致飛行時間變長，成本大增。

其次是「競爭不過中國的航空公司」，因為中國的航空公司飛歐洲不需要繞道，可以正常飛越俄羅斯領空，成本優勢一下子就突顯出來了，因為這樣飛行時間更短，消耗燃油更少，所以票價也可以更便宜。

最後則是「客源不足」，波蘭航空在停航聲明中明確提到，華沙到北京的航班銷售成績不理想，票賣得不好，飛得越多虧得越多。報導引述一位旅客的觀察：「3月底我回英國，飛機乘客就很少，我甚至可以橫躺在一排座位上，6月底回北京的時候甚至可以免費升艙，乘客確實少了。」

報導認為，歐洲航空公司一直對於中國的航空公司能飛越俄羅斯領空耿耿於懷，正呼籲歐盟採取措施，對抗中國航空公司的「不公平」競爭。試圖將這種不滿，從商界傳導到政界，希望政府能採取「非市場化的」特殊手段，抑制來自中國的競爭對手，這正是中國航空司所擔心的。

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