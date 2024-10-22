奧特曼擔任董事長的核能新創公司 上週股價直接翻倍

上週投資者湧入電力相關股票，推升Oklo股價大漲115%。（擷取自oklo網站）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕核能「供電」題材捲土重來，推升美國多檔核能股票獲市場青睞，其中最受市場注目的是由OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）擔任董事長的核能新創公司Oklo，上週股價飆升115%、一度最高來到20.64美元、創歷史新紀錄，其市值超過24億美元。

報導指出，隨著人工智慧資料中心的激增，美國電力需求出現歷史性成長，現今不止亞馬遜，微軟和Google也在積極「擁核」，推動核電產業正加速復甦的主要因素。根據協議內容，預計將支援部署多達12個新一代反應器，為亞馬遜和Google的高能量人工智慧資料中心提供低碳電力。

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報導指出，美國核能相關的小型模組化反應器（SMR）的初期部署正在加速上週，未來將用於滿足人工智慧的大量電力需求，小型反應器開發商Oklo Inc和NuScale Power獲投資人青睞，至於私人小型反應器開發商X-energy和Kairos Power也宣布了增資協議。

據報導，今年9月微軟宣布與星座能源（Constellation Energy）達成協議，重啟2019年關閉的三哩島反應堆，並從中購買未來20年的電力。星座能源主要經營美國最大的常規核反應器群，自今年初以來股價已翻了1倍。

其他核能股票價格也大漲，NuScale Power的股價上週漲幅超過35%，Centrus Energy也超過60%。另外，鈾生產商Cameco今年股價累計上漲了38%，核零件供應商bwx Technologies股價也飆漲65%。

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