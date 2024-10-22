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南投縣寄出2.3萬件房屋稅新制輔導通知書 再不辦房屋稅提高

2024/10/22 07:33

房屋稅2.0新制實施，南投寄出2.3萬件制輔導通知書，民眾紛紛臨櫃洽詢相關問題。（南投縣政府提供）房屋稅2.0新制實施，南投寄出2.3萬件制輔導通知書，民眾紛紛臨櫃洽詢相關問題。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕房屋稅2.0新制實施，增訂「本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記」的規定，為確保民眾權益，南投縣政府稅務局已寄出逾2.3萬件的輔導通知書，提醒民眾務必在明（114）年3月22日前（適逢假日，展延至同年月24日）完成戶籍登記，屆期仍未辦竣戶籍登記者，明年起將改按非自住稅率課徵房屋稅。

南投縣稅務局表示，該局寄出屋稅新制輔導通知書後，民眾紛紛於臨櫃或致電詢問相關問題，致該局總、分局房屋稅辦理櫃檯排滿不少民眾，洽詢電話也相當多，常有忙線打不通情形，造成民眾不便，建議民眾若一直發現忙線打不通，可稍後或擇日再撥，或留下聯絡資訊，該局事後均會逐一回覆，持續提供相關服務。

南投縣稅務局強調，為兼顧簡政便民，對於經輔導並於規定期限內辦竣戶籍登記者，該局將依戶政資料逕行主動核定續按自住稅率課徵房屋稅，納稅義務人即不須再辦理申報手續。

此外，因應113年地價稅將於11月1日起開徵，繳納期間自113年11月1日至11月30日止（因本年11月30日適逢假日，依法順延至12月2日），該局自10月25日至12月2日止為加強櫃台服務，實施中午不打烊便民措施，如果納稅人至開徵前仍未收到繳款書或已收到後遺失，請於繳納期限內向該局及所屬埔里分局、竹山分局或就近向各鄉鎮市公所財政課申請補發，也可利用該局免費服務電話0800-496969或網路申請方式補單。

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