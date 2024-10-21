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渾水創辦人布洛克：閉著眼睛買美股 中國股市不可投資

2024/10/21 17:58

美國知名放空機構「渾水資本」（Muddy Waters Capital）創辦人布洛克（Carson Block）表示，投資人應閉著眼睛買美股，中國股市不可投資。（彭博資料照）美國知名放空機構「渾水資本」（Muddy Waters Capital）創辦人布洛克（Carson Block）表示，投資人應閉著眼睛買美股，中國股市不可投資。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，美國知名放空機構「渾水資本」（Muddy Waters Capital）創辦人布洛克（Carson Block）表示，投資人應閉著眼睛買美股，而非中國股票，因為在就業市場相當強勁的背景下，美股將繼續受益於資金流入，並建議投資人買7巨頭（Magnificant 7）的股票。

在標普500 指數今年屢創新高後，儘管投資人對其市值感到擔憂，但布洛克指出，退休基金的流入仍將是該指數進一步上漲的關鍵驅動力，尤其是對權重最大的股票而言。布洛克表示，「不需要想太多，閉上眼睛，盡可能買下7巨頭股票。在過去的幾年裡，我回顧自己作為激進放空者的職業生涯，並進行了計算，覺得我原本可能可以做多標普 500 指數。」

美股7巨頭指的是特斯拉、蘋果、微軟、Google、亞馬遜、輝達和 Meta（臉書母公司）等7大頂級科技公司，在歷經上季的低迷表現後，美國聯準會（Fed）9月啟動降息，使得股市出現類股輪動，讓投資人對7巨頭重新抱持樂觀態度。

與此同時，布洛克重申了他對中國的厭惡，稱這個市場「不可投資」。作為一個長期對中國持懷疑態度的人，也是最知名的中國股票放空者之一，布洛克反而更喜歡投資越南，渾水資本在越南推出了1檔只做多的基金。

布洛克表示，儘管近日北京當局的刺激計畫刺激了股市上漲，但公司治理、政策「反覆無常」和地緣政治問題仍然是巨大障礙。他說：「從中長期角度來看，我仍然不明白向中國投入資金有何意義。」

布洛克說：「歸根結底，與我們對越南非常有建設性的看法相反，中國並不真正需要外國資金，我不認為中國打算長期接納外國資金。」

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