財劃法攻防 主計長：若按國民黨新版本 中央剩3千多億可用

立院財委會今審查「財劃法」修正草案，朝野立委爭執不休。（記者鄭琪芳攝）

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立院審財劃法 綠委批「一手擋3兆預算、一手搶5777億」

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今審查「財政收支劃分法」修正草案，國民黨團表示將提出新版本，財政部估算中央須增加釋出4080億元。行政院主計長陳淑姿表示，扣除法定義務支出及兩項補助款，中央若再增加釋出4080億元，只剩3000多億元可用，對中央影響很大。財政部次長阮清華也表示，若中央增加釋出4080億元，可用的錢只剩約3600億元，很多施政沒有辦法做，「連國防支出都不夠」。

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立院財委會今審查「財劃法」修正草案，朝野立委共提出22案，國民黨團日前表示將提新版本。財政部以2025年預算數重新推估，各版本中央須增加釋出328億元至7633億元；其中，國民黨團原版本須增加釋出財源由5777億提高至6612億元，新版本則須增加釋出4080億元。

民進黨立委李坤城質詢表示，立法院應該審2025年總預算，現在卻在討論「財劃法」，「地方連明天的米在哪裡都不知，在野黨卻許諾只要財劃法通過就有山珍海味，根本不切實際」；若按國民黨版本，中央減少4080億元，但舉債不能增加，只能縮減歲出規模，對中央的影響為何？

陳淑姿說明，2025年中央總預算編列3.1兆，扣法定義務支出1.8兆，剩下約1.2兆，而2025年編列一般性補助款2501億元、計畫型補助款2911億元，若再多給縣市4080億元，中央只剩3000多億元可用，對中央的業務影響很大。

阮清華也表示，按國民黨新版本估算，中央須增加釋出4080億元，加上一般性補助款2501億元、計畫型補助款2911億元，等於要給地方9492億元，扣除法定義務支出，中央可用的錢只剩3600多億元，屆時一定要從補助款扣回來，不然中央沒有施政空間，很多施政沒有辦法做，連國防支出都不夠。

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