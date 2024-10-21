立院審財劃法 綠委批「一手擋3兆預算、一手搶5777億」

民進黨立委蔡易餘批評藍白「一手擋3兆預算、一手搶5777億預算」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今審查「財政收支劃分法」修正草案，藍白立委共提出20多案，但一開始就因程序發言時間爭執不休，民進黨立委蔡易餘、吳秉叡等人批評藍白立委「一手擋3兆預算、一手搶5777億預算」，要求事權分配也要討論，「地方制度法」與「財劃法」要一起談。

蔡易餘質疑，這個會期的重點應放在總預算，但藍白立委現在卻「一手擋3兆預算、一手搶5777億預算」，不審總預算，卻要審沒有共識的法案。國民黨立委賴士葆則說，5777億元是舊的資料，新版本是3200多億元，而且今天沒有要逐條審查，「你們多來的」，現在這個制度是「皇帝恩給制」，中央是皇帝、地方是乞丐。

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不過，財政部以2025年預算數推估，國民黨團原版本須增加釋出財源由5777億元提高至6612億元，新版本則須增加釋出4080億元。

民進黨立委賴惠員則質疑，國民黨所謂的新版本根本還沒拿出來，按國民黨版本，中央一年要釋出1.4兆元，嚴重影響中央政府運作。吳秉叡也說，財政收支劃分不只是水平或垂直分配的問題，拿多少錢要做多少事，「不然錢是要拿去放定存還是蓋蚊子館」，事權分配也要討論，地方制度法與財劃法一起談，這幾年收入都高於預算，地方錢都夠了，不僅沒有負債，也還了不少錢。

民進黨立委李坤城也表示，事跟權要一起討論，「地方制度法」如何因應？事權如何調整分配？這些都要討論。對此，國民黨財委會召委陳玉珍則說，請內政部提出「地方制度法」修正草案，且「財劃法」若修法通過，將於2026年起開始實施，而非2025年。

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