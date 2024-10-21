大川吉啟用新辦公室 全方位深耕離岸風電

大川吉海事工程今（21日）在台中舉行新辦公室開幕儀式。（大川吉提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕 大川吉海事工程股份有限公司（DACC，大川吉）今（21日）在台中舉行新辦公室開幕儀式，提供全方位的海事工程服務，特別是深耕離岸風電領域。

大川吉成立於2015年，承襲30年海事工程經驗，現專注於港灣工程、近岸及離岸風電等相關領域。

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新辦公室開幕儀式與會貴賓包括天豐新能源、JERA、沃旭能源、海委會海巡中部分署、交通部航港局中部航務中心、台灣港務股份有限公司台中港務分公司等多間離岸風電開發商及政府機構。

大川吉董事長陳俊吉表示，感謝各界的支持與信任，讓團隊得以參與台灣多項重要的海事工程，並將業務範圍延伸至離岸風電。這次遷址象徵著大川吉已做好充分準備，迎接未來更多的挑戰與機遇。

大川吉表示，公司擁有10艘專業作業船舶與3部重型機械，能夠提供從疏浚、拋石加固、海床整平到防波堤建設的全方位海事工程服務。

大川吉不僅在傳統海事方面基礎雄厚，也將業務擴展至離岸風電建設，參與了多項具代表性的離岸風電項目，如福海風場、台中港碼頭改造工程、允能及海能風場等重要專案。

展望未來，大川吉表示，繼續致力於加強近岸與離岸工程能力，特別是在離岸風電領域的深耕發展。

大川吉表示，此次新辦公室的啟用，標誌著公司邁向更高水準的服務與專業，期待為台灣的海事工程和綠色能源貢獻更多力量。

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