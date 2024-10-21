馬斯克社群媒體X賴帳遭求償19億 緯穎加碼新增2大指控

科技富豪馬斯克旗下社交媒體X面臨法律糾紛。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技富豪馬斯克旗下社交媒體X（前身為Twitter），因拒付伺服器零件費用，遭到台灣伺服器代工大廠緯穎（6669）提告，緯穎在訴訟中指控X公司違反合約、允諾禁反言和違反誠信和公平交易原則，求償6100萬美元（約台幣19.5億）。目前此訴訟案傳出新進度，根據外媒《The Register》最新報導，緯穎修改了訴狀，新增故意虛假陳述和過失虛假陳述的指控。

《Business Insider》8月披露，緯穎在提交給美國加州北區法院訴狀中，指控X違反2014年Twitter簽署的客製化IT產品採購協議，稱自馬斯克在2022年11月收購X後，X就「突然停止」拒絕支付緯穎任何款項，更拒絕與緯穎的溝通。

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訴狀指出，緯穎為避免損失擴大，已經取消或收回價值約5900萬美元的零件，但要求X賠償剩餘6100萬美元的損失。

目前此訴訟案有了新進度，根據《The Register》最新報導，緯穎已修改了訴狀，新增了故意虛假陳述和過失虛假陳述的指控。

對此，X尚未對美國加州北區地方法院目前正在審理的案件發表任何評論。

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