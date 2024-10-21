桃園8大重劃區明年交屋破萬戶 房仲：A7、青埔為房貸緊縮第一排受災區

根據永慶房產集團推估，明年桃園八大重劃區預售屋交屋量逾1萬戶。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋興建期多半抓3年至3.5年，有房仲業者進一步彙整2021年上半年至2022年上半年、桃園八大重劃區預售屋實價揭露資訊，發現有四處重劃區明年將出現大量交屋潮，而且交屋戶數1千戶起跳，其中A7、青埔特區預估明年各自交屋戶數至少3千戶交屋，房產業者指出，在房貸緊縮、7波信用管制之下，倘若這波交屋潮中屬於第二戶的購屋族，恐怕須事先籌措購屋總價1成以上的資金來應急。

根據永慶房產集團推估，明年桃園八大重劃區預售屋交屋量逾1萬戶，其中A7、青埔、中路以及小檜溪等四處、單一重劃區交屋量均為1千戶起跳。

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桃園4處重劃區 明年預售屋交屋1千戶起跳

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，A7重劃區和青埔高鐵重劃區因範圍廣大、加上高鐵、機捷等大眾運輸齊備，房價相比雙北地區又來得親民，吸引大量首購族、雙北通勤族進場置產。

不過，近半年銀行房貸逼近滿水位，許多銀行紛紛緊縮房貸，多少會衝擊即將交屋的預售屋購屋族。根據永慶推估2025年桃園八大重劃區預售交屋量，A7、青埔的明年交屋量均為3千戶起跳，交屋壓力大於其它重劃區。

陳金萍提醒，隨著銀行貸款緊縮、第七波選擇性信用管制的影響持續，建議在近期內準備交屋的預售屋購屋族提前審視自身、家庭財務規劃，備足充分資金，積極與銀行、建商洽商，避免因資金不足而帶來的交屋違約風險。

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