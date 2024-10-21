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中國電動車市昔日銷售冠軍哪吒汽車 3年猛虧827億元

2024/10/21 12:04

中國電動車市場競爭激烈，近年來已有24家電動車商倒閉。近日中國社群媒體上再傳出，曾經奪下銷售冠軍寶座的哪吒汽車已發不出工資，也積欠供應商很多款項。（擷取自網路）中國電動車市場競爭激烈，近年來已有24家電動車商倒閉。近日中國社群媒體上再傳出，曾經奪下銷售冠軍寶座的哪吒汽車已發不出工資，也積欠供應商很多款項。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國電動車（新能源汽車）市場競爭激烈，呈現大者恆大，弱者難以生存的窘境，近年來已有24家電動車商倒閉。近日中國社群媒體上再傳出，曾經奪下銷售冠軍寶座的哪吒汽車已發不出工資，也積欠供應商很多款項，「奉勸大家買哪吒車要慎重」。

　根據《搜狐網》報導，哪吒汽車被傳欠薪已經不是第一次了，今年2月，有網友爆料哪吒汽車拖欠公積金及年終獎金。當時該公司執行長張勇在微博上解釋公積金和年終獎延金後的原因，否認拖欠問題，並直言，「可能公司少部分員工不習慣過苦日子吧，看來有必要把寒氣傳遞給每一個人了」。

　近日哪吒汽車員工再爆公司欠薪消息。《網通社》報導，哪吒汽車是每月15日發放上個月工資，但10月15日，哪吒汽車有員工受訪表示，自己及身邊同事均是普通員工，10月16日還未收到9月工資。

　哪吒汽車10月16日火速回應，否認欠薪，並稱一線員工的工資已發放；部分中高層的工資發放稍慢一些，並非是拖欠，而是在公司IPO前要確權，中階和主管在做股權優化和薪資架構調整。而針對這次的欠薪風波，張勇未在微博上公開回應，反而低調關閉了留言區。

　張勇最近的一則微博發文停留在10月14日。張勇與金主周鴻禕（奇虎360公司董事長）互動，表示要和周鴻禕比賽誰先拿到賽車證，但其評論區卻「淪陷」，不少訂車的客戶來催交付，甚至質疑是否有停產問題。有網友留言說，「網路上都在傳Pro缺配件停產好久了，現實也是好多人等車等了好久一點消息沒有」；「既然已經S獵裝Pro停產了，為什麼不如實告知下訂單的客戶？即沒有告知也沒有補償。」

　張勇小助理回覆沒有停產，都在加緊生產，但並未回應補償的問題。

　公開資料顯示，哪吒汽車是在2014年10月16日成立，先於蔚來汽車和理想汽車。2018年7月，哪吒汽車NO1新車下線，逐漸在市場上嶄露頭角。2020和2021年，哪吒汽車的銷售量在造車新勢力中分別排名第5、4。2022年，哪吒汽車成為造車新勢力中的黑馬，全年交車量高達15.2萬輛，年增118%，拿下銷售冠軍的寶座，排名第2的理想車全年交車量13.3萬輛，排名第3的蔚來汽車僅12.2萬輛。

　但此後哪吒汽車就一蹶不振，2023年銷量約12.75萬輛，較去年同期下滑16%。今年1至9月，哪吒汽車累計銷量為8.59萬輛，不僅離年銷售30萬輛的目標相距甚遠，較去年同期還下跌12.16%。

　針對赴港上市，哪吒汽車喊得最早，但直到今年6月下旬，才向港交所遞交了招股說明書。招股說明書揭露的財報顯示，2021至2023年，哪吒汽車的營收分別為50.87億元人民幣（下同）、130.5億元和135.55億元，同期淨虧損分別高達48.4億元、66.7億元和68.7億元，3年累計淨虧約183.8億元（台幣827億元）。

　以2022和2023年分別虧損60幾億的情況來看，哪吒汽車今年極需補充資金，但該公司再次陷入欠薪風波，加上總體銷量持續下滑，即便順利上市，要獲得資本的青睞也並非易事。

　據《手機中國》報導，據不完全統計，目前中國已有24家電動車商倒閉，包括：愛馳、愛康尼克、拜騰、博郡汽車、昶浦汽車、國機智駿、恒馳、紅星、陸地方舟、綠馳、敏安、禦捷、奇點、前途、長江EV、正道汽車、賽麟、時空電動、天際汽車、知豆、自遊家汽車、威馬、小蝟汽車、新特汽車。另外，還有高合汽車、沙龍汽車、雲度汽車、哪吒汽車等4家車商的情況也不容樂觀。

　《彭博》的統計數字指出，2018年中國電動車製造商超過487家，但到2023年，還能正常經營的電動車商僅剩下40幾家，顯示在短短5年時間，有超過400家電動車商消失 。

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