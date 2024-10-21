谷月涵：4大利多 美股選後漲幅可期

「QIC CEO Week」是美國總統大選前最後一場外資投資論壇，國際策略長谷月涵（Peter Kurz）（右一）則指出，基於4大利多考量，選後美股還有一波漲幅可期待。（寬量國際提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕美總統大選即將於11月5日舉行，寬量國際（QIC）第16屆「QIC CEO Week」明日即將於香港舉行最後一場外資投資論壇，國際策略長谷月涵（Peter Kurz）指出，基於4大利多考量，選後美股還有一波漲幅可期待。

寬量國際指出，10月22至23日於香港東方文華酒店舉行的第16屆「QIC CEO Week」，包括志聖（2467）、臻鼎-KY（4958）、雲豹能源（6869）、、東元（1504）、巧新（1563）、長科（6548）、世界健身-KY（2762）、葡萄王（1707）、正瀚-創（6534）、光隆（8916）、火星生技（7731）、穩懋（3105）、三陽工業（2206）、藥華藥（6446）、農林（2913）、國泰金（2882）、王道銀（2897）、南寶（4766）等22家台灣企業參與。

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谷月涵看好美股後市有四大利多，第一、未來幾天仍是美股財報公佈熱季，而市場對於這次財報數據預估值堪稱今年以來最低，也就是說，企業財報結果很容易有優於市場預期的可能性；第二、根據美國多家數據民調機構顯示，共和黨總統候選人川普最後勝出的機率攀升，由於調降企業所得稅率是川普政見之一，加上按過去歷史經驗，美股在共和黨勝選後的1至1.5個月表現呈現上漲，「川普衝擊（Trump Bump）」效應可期待。

第三、年底是美國企業開始執行庫藏股買回的熱季，美商高盛證券預估，今年美國企業買回庫藏股的金額較去年多出20%，對美股表現來說將有加分效果；第四、由於累積現金部位足夠，明年1月美國財政部將減少公債發行，有利於股市。

谷月涵認為，儘管民主黨勝選對助漲美股效應有限，但因為其他3項利多題材可以期待，讓市場對於總統大選後的美股充滿期待，「意味著兩黨不論誰勝出，對美股來說只是大漲或小漲而已」，而本週「QIC CEO Week」，將是國際機構投資人可以了解台灣企業如何因應美國總統大選後營運策略的最佳時機點。

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