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小摩加碼買進阿里巴巴港股 持股增至8.09％

2024/10/20 11:54

小摩加碼買進阿里巴巴港股。（示意圖，路透）小摩加碼買進阿里巴巴港股。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中媒報導，美國最大銀行「摩根大通（JP Morgan Chase，小摩）」日前加碼買進中國阿里巴巴港股約5636萬股，持股比例增至8.09％

綜合媒體報導，根據小摩提交給香港聯交所的文件顯示，公司在10月14日以平均每股105.087港元（約新台幣433元）的價格，增持買進5635.6897萬股阿里巴巴港股，涉資約59.22億港元（約新台幣244.31億元）。

透過上述收購，小摩目前持有阿里巴巴約15.52億股股票，持股比例由原先7.8%增加至8.09%。

阿里巴巴今年9月正式獲納入港股通，並將於10月25日收市後被納入恆生港股通指數等指數，並於2024年10月28日起生效。小摩認為，從長期來看，南向資金持股占比可能會穩定超過10%；而高盛則預估，南向資金將為阿里巴巴帶來150億至160億美元（約新台幣4808億元至5129億元）的潛在資金流入。

阿里巴巴港股18日收在100.5港元，漲幅2.03%。

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