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三大超商創黑金傳奇 統一超咖啡破170億賣贏星巴克

2024/10/20 11:05

統一超CITY CAFE已連續多年超越台灣星巴克，2023年營收突破新台幣170億元。（資料照）統一超CITY CAFE已連續多年超越台灣星巴克，2023年營收突破新台幣170億元。（資料照）

〔中央社〕台灣咖啡市場今年將達千億元規模，超商三雄統一超、全家及萊爾富都要打造「超級黑金」。統一超CITY CAFE已連續多年超越台灣星巴克，2023年營收突破新台幣170億元，未來將朝200億元邁進，現煮咖啡霸主地位難以撼動。

統一超2004年推出CITY CAFE自有咖啡品牌，2007年找來女星桂綸鎂代言，主打「整個城市，就是我的咖啡館」，不但讓CITY CAFE打出名號，更讓統一超現煮咖啡業績一飛冲天。

根據統一超今年法人說明會最新資料，CITY CAFE在2015年營收首度衝破100億元，並超越台灣星巴克；台灣星巴克在2023年營收為149.8億元，CITY CAFE去年營收則已突破170億元。

隨著統一超店數今年衝上7000店大關，市場推估，CITY CAFE營收也有望跟著店數向上再創新高，朝向年營收200億元邁進。

今年為CITY CAFE成立20週年，統一超表示，7-11布局多元品牌經營，從平價咖啡CITY CAFE到近年推出精品咖啡CITY PRIMA，也推出主攻茶飲市場的CITY TEA。

統一超表示，CITY CAFE主打咖啡全客層，聚焦多樣化飲品、多元品牌聯名及數位化服務，站穩現煮咖啡領先地位。

統一超透露，目前購買拿鐵和美式占比約4成比4成，其他2成為風味飲，顯示消費者對調味飲或加料風味飲需求逐漸增加。2018年首度推出的西西里風檸檬咖啡系列，帶動果味咖啡飲品熱潮，近3年銷售成長近1倍，為銷售亮眼的風味飲品之一；2021年推出濃萃系列後，2023年濃萃咖啡業績年成長6成。

全家便利商店於2006年推出自有咖啡品牌「Let's Cafe」，雖起步比統一超晚，不過在代言人方面也不甘示弱，曾找來男星趙又廷代言，讓Let's cafe品牌市占持續提升，Let's cafe在2023年營收為70億元。

全家向中央社記者表示，Let's Cafe以消費觀察、商品組合、話題操作、熟客經營及永續實踐等5大策略，深耕現煮咖啡市場，主打經典咖啡、單品咖啡兩大系列。

經典咖啡部分，美式與拿鐵銷售占比約為45%比55%。而全家於2017年率先推出單品咖啡系列，至今已推出9種單品豆咖啡；今年則與日本咖啡大廠UCC攜手，透過限店、限量、限時的銷售模式再推單品咖啡，引起市場話題。

台灣經歷咖啡三波演進，第一波為三合一即溶咖啡，口味大眾化；第二波為濃縮、拿鐵流行，興起連鎖咖啡廳；第三波為單品咖啡浪潮。

UCC向中央社記者表示，就專家與業界的看法，台灣邁入第四波浪潮，主要是具有市場影響力的品牌推動單品咖啡普及，且在咖啡供應鏈的各環節角色都參與其中，包含生產者、處理場、貿易商、品牌商與消費者。

超商老三萊爾富於今年4月起砸上億元主打黑金品牌，不僅將旗下咖啡Hi cafe進行有史以來最大幅度升級改造，加入光泉旗下乳香世家咖啡專用牛乳，今年咖啡營收截至目前已成長50%，萊爾富向中央社記者表示，今年Hi cafe營收目標為30億元。

據萊爾富內部觀察，近年消費者喜愛的咖啡類型，以特濃咖啡系列深受咖啡重度飲用者喜愛，今年以50%成長幅度快速竄升。萊爾富表示，因應咖啡市場多元需求與變化，近期開發風味咖啡為主打品項之一，深受女性族群喜愛，成長幅度與特濃咖啡不相上下。（編輯：張良知、林淑媛）1131020

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