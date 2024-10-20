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大環境不佳 南韓三星、SK、樂天紛傳裁員

2024/10/20 10:23

南韓大環境不佳，三星、SK、樂天紛傳裁員。（法新社）南韓大環境不佳，三星、SK、樂天紛傳裁員。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

SK集團傳出已向旗下各公司通知要削減主管職。（彭博）SK集團傳出已向旗下各公司通知要削減主管職。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓景氣在今年似乎提早迎來寒冬，受到大環境影響，三星、SK、樂天紛傳裁員，或是以「自願離職」的方式縮減人力、改善公司體質。

樂天集團的7-11、電商平台Lotte On、免稅店都推動了自願離職措施。（美聯社）樂天集團的7-11、電商平台Lotte On、免稅店都推動了自願離職措施。（美聯社）

《YTN》報導，三星電子對於今年第3季業績低於市場預期，近來發表聲明指稱相當遺憾，這在過去是相當少見的，外界猜測三星此舉可能是為了之後的人事調整鋪路，預估主管職可能會裁減30％左右。

至於SK集團則有意進行重組來改善體質，目前傳出已向旗下各公司通知要削減主管職。另一方面，SK電訊（SK Telecom）的員工自願離職金最高已提升至3億韓元（約新台幣700萬元）；負責電池業務的SK On則是第一次接受自願離職。

除此之外，南韓7-11是由樂天集團所經營，在成立36年後首次實施自願離職，已於本月向內部公告，樂天電商平台Lotte On、免稅店日前也推動了自願離職措施。

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