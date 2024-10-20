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中國經濟疲軟 原油價格承壓

2024/10/20 09:57

中國經濟疲軟，原油價格承壓。（圖擷取自能源局網站）中國經濟疲軟，原油價格承壓。（圖擷取自能源局網站）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到中國經濟表現疲軟之故，近期國際油價承壓，西德州原油跌破每桶70美元大關；法人認為，市場需求下滑，僅中東情勢支撐油價，但以色列表態不攻擊伊朗石油與核能設施，使得國際油價上檔無力。

根據美國能源情報署（EIA）公布上週美國原油庫存，截至2024年10月11日止，較前週減少219.1萬桶，美國石油協會（API）公布美國原油庫存減少158萬桶，而分析師預期供應量增加170萬桶。

法人指出，近期原油價格受到中國經濟成長緩慢而疲軟，儘管中國宣布相關經濟刺激政策，但卻未詳述內容細節，導致政策刺激力度不足，引發市場對中國經濟復甦的質疑，加上中國公布的消費者物價指數和生產者物價指數均未達到預期，使情況變得更糟。

法人表示，市場原先擔憂中東衝突恐進一步延燒，不過以色列已表明不會攻打伊朗相關石油與核設施，僅針對軍事設施為目標，大幅降低緊張情緒，再加上OPEC月報連續3個月下調今明兩年的原油需求，使原油價格進一步承壓。

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