道指和標普500收歷史新高 創今年最長連漲紀錄 看旺到11月

美股道瓊指數和標準普爾500指數週五收在歷史新高，實現連續6週上漲。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股道瓊指數和標準普爾500指數週五收在歷史新高，實現連續6週上漲，創下今年來最長連漲紀錄。

大盤基準上漲0.40%，收在5864.67點。道瓊工業平均指數上漲36.86點，或0.09%，收在43275.91點。那斯達克指數在Netflix財報公佈後上漲的帶動下，該公司當天收盤上漲 0.63%，至18489.55點。

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三大股指連續第6週上漲，標示著道瓊指數和標準普爾500指數在2024年創下了最長的單週上漲紀錄，分別上漲0.96%和0.85%。那斯達克指數上漲0.80%。

超過70家標普500指數成分股公司公佈本季的財報。 FactSet的數據顯示，其中75%的表現超出了預期。Sage Advisory首席投資策略師Rob Williams表示，儘管預計總統大選前市場波動性將加劇，但股市實際上可能會在11月繼續上漲，這對於選舉年來說是不尋常。

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