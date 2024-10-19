不用14萬也能當地主！彰化34筆土地標售 最貴農地近3000萬

民眾參與地籍未能釐清權屬的土地標售，按現狀標售，所有處理手續由得標者自理。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府公告開始標售今年第3批地籍清理未能釐清權屬的土地，公告34標土地，最便宜的標售底價僅13萬多元，最貴的則高達2900多萬元，地段在都市計劃區、鄉村區、農業區或特定農業區的農牧地都有，土地的開發潛力和限制各有不同，即日起公告到明（2025）年1月9日，將於明年1月10日開標，縣府歡迎民眾踴躍投標。

彰化縣進行今年最後一次未釐清土地標售，34筆土地中最貴為第31標農地2900多萬元。（縣府提供）

縣府地政處表示，這次標售底價最便宜13萬5955元，是社頭鄉新厝段489地號，為鄉村區乙種建築用地、面積483.55平方公尺、權利範圍48/3360，持分面積6.91平方公尺，相當於每坪6萬5061元；標售底價最高2903萬2000元為田尾鄉田崙段55地號，是都市計畫內農業區、面積1600平方公尺、權利範圍全部，換算每坪5萬9983元。

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彰化縣公告標售34筆未釐清土地， 最便宜一筆為第16標，不到14萬元就有機會入手。（縣府提供）

不到14萬元的底價，對於想要投資不動產但預算有限的民眾來說不失為入門的好機會。這筆約2坪多小面積的土地位於鄉村區，看似不起眼，不過，其低價和地理位置，在「有土斯有財」的觀念下，還是有其吸引力。

此外，標價最高的是田尾鄉田崙段55地號都市計劃內農業區的土地，土地面積484坪，每坪底價近6萬元，總底價近3千萬元，價格不算便宜，但因在都計內且單一持有，土地單純、面積也不小，仍有其投資誘因。

地政處表示，地籍清理的主要目的是為了解決台灣光復初期遺留的土地權屬問題，若經公告後仍無人申請登記，這些土地將由縣政府代為標售。這次標售的土地，大部分都涉及耕地租約或建築占用的情形，按現狀標售，所有處理手續由得標者自理。

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